Quienes no saben diferenciar un tiro libre de un penal, mucho menos identifican a los jugadores de fútbol por su nombre, por el número de su camiseta, ni siquiera por su forma de jugar, suelen reconocerlos a los futbolistas por su pelo, (de ahí que cuidan al milímetro su corte), sus tatuajes y, cómo no, por los memes. Y eso es lo que se vio como consecuencia de estos últimos partidos.

Para bien o para mal, los seleccionados de ‘La Tri’ fueron los protagonistas de estos días. Y aún falta el partido contra Colombia. Si usted aún no los identifica, (¡a estas alturas, ya debería!) le mostramos un poco más de ellos. Por ahora a disfrutar de lo que no se ve en las canchas.

De futbolista a cantante

Nada de salsa choke. Fernando Gaibor no cerró su cumpleaños el pasado sábado bailando en una sola baldosa. Al contrario, sacó sus dotes para el canto acompañado de Ángel Mena.

Desde la cama de la habitación (pero no se piense mal), hizo un live en su cuenta de Instagram en el que cantaron temas de Viru Kumbieron hasta Selena.

Mena, al parecer, era el DJ que escogía las canciones y, entre bromas, Fernando gritaba “¡Llámala!”. La transmisión ya mismo llega a las nueve mil visitas, un número nada despreciable para el cumpleañero.

El amor de Enner Valencia

“Si no te mira como Enner mira a su mujer, ahí no es”, escribieron en redes sociales algunas chicas que se ‘derritieron’ por el gesto de Valencia con su pareja. Tras el triunfo ante Bolivia, el esmeraldeño se convirtió en el máximo goleador de la Selección.

La baja de Enner Valencia, un problema para Gustavo Alfaro Leer más

Y fue entonces que los mensajes de felicitación se multiplicaron para Superman (como muchos lo llaman), entre estos de quien ocupa su corazón: su esposa, Sharon Escobar. A propósito, hace unos días ella posteó una foto en la que se los ve festejando esa relación estable.

Puro meme

A quien la hinchada no le perdonó su error fue a Moisés Ramírez. Se convirtió en tendencia en redes sociales, puesto que no logró tapar un remate que costó la derrota de ‘La Tri’ ante Venezuela. Si usted no vio el partido, ahora puede entender el porqué de los memes en los que se vendían los supuestos guantes de Ramírez.

Los fashionistas

Aunque no protagonizaron ningún meme, Pervis Estupiñán, Joao Rojas y Angelo Preciado sí que destacan en sus redes sociales... por cómo lucen.

Los pecados de Alfaro en la amarga derrota de Ecuador ante Venezuela Leer más

Preciado, de hecho, su sello es el afro. Estupiñán, en cambio, se rinde a marcas como Louis Vuitton, en tanto que Rojas prefiere a Dior o Louboutin. El fútbol, al parecer, saca la mejor versión de ellos.