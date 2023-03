Tom Cruise fuma la pipa de la paz con Steven Spielberg

Luego de casi 20 años de no dirigirse la palabra, Tom Cruise y Steven Spielberg hicieron las paces. De acuerdo a The Mirror, el director de E.T. y el protagonista de La firma se estrecharon las manos en el exclusivo almuerzo previo a la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood organiza con los nominados.

Bárbara de Regil responde a quienes le critican sus pies Leer más

De esta manera, echaron a un lado la tensa distancia que mantuvieron desde que compartieron el set de La Guerra de los Mundos (2005).

En aquel almuerzo, el director elogió Top Gun: Maverick, y sorprendió al actor y productor con una frase matadora: “Salvaste el trasero de Hollywood y podrías haber salvado la distribución en los cines”.

Carlos III desalojó a Harry y Meghan de la casa en Londres Leer más

Es que, la segunda parte del recordado filme de los ochenta recaudó casi 1,5 mil millones de dólares y fue sindicada como la responsable de haber revivido el interés de la gente en acudir al cine luego de la pandemia.