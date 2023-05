El mundo de la música está de luto tras la noticia del fallecimiento de una de las artistas más influyentes y queridas de todos los tiempos, Tina Turner. La cantante de soul y rock, reconocida por su poderosa voz, energéticas presentaciones en el escenario y su indomable espíritu, dejó este mundo a la edad de 83 años, en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza, según anunció su portavoz en un comunicado.

"Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza", dice el comunicado.

Nacida como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, Turner saltó a la fama en la década de 1960 como vocalista del dúo musical Ike & Tina Turner. Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando se consolidó como una leyenda en solitario, con éxitos como "What's Love Got to Do with It", "Private Dancer" y "Simply the Best".

A lo largo de su carrera, Tina Turner vendió más de 200 millones de discos, lo que la convierte en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Sus contribuciones a la música y su estilo único influenciaron a numerosos artistas, abriendo el camino para muchas generaciones de cantantes femeninas.

Sin embargo, detrás de su éxito musical, Turner también tuvo una vida marcada por momentos difíciles. Después de años de abuso físico y emocional, finalmente se separó de su esposo y compañero de escenario, Ike Turner, en la década de 1970.

Tina Turner también fue reconocida con varios premios y distinciones a lo largo de su carrera, incluyendo múltiples premios Grammy y el título de 'Reina del Rock'. En 2021, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.