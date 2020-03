Teatros y cines, abiertos y prevenidos

Ante el estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno, debido al coronavirus (COVID 19), los conciertos y eventos masivos de espectáculos (más de mil personas) se postergaron. No así los de menor asistencia de público como, por ejemplo, teatros y cines (que no superen en sus recintos, salas y auditorios las mil personas).

Hasta el cierre de esta edición, representantes de algunos de estos lugares manifestaron a EXPRESIONES que sus actividades se desarrollan con normalidad. Ingrid Espinoza y Jerelly Muñoz, voceras de Supercines y Cinemark, respectivamente, manifestaron a este medio que para contrarrestar cualquier eventualidad se han tomado las precauciones del caso, como el uso de desinfectantes para el público y la limpieza continua de butacas, asientos y de otros espacios utilizados por quienes asisten a estos sitios de esparcimiento.

Diego Chang, Gerente de Marketing, del Teatro Sánchez Aguilar indicó: “El teatro está operando con normalidad, no hemos tenido cancelaciones. Hemos implementado en ciertas zonas, dispensadores para que el público pueda hacer uso de ellos. Hasta este momento, a excepción de Da Pawn, no hay nigún cambio en nuestra cartelera de presentaciones. Los shows continúan, pero como sabes debemos ir evaluando la situación”.

Marcela del Río, Presidenta de la Sociedad Femenina de Cultura. Gerardo Menoscal

”En marzo generalmente se realizan menos eventos por tratarse de fechas en las que se viaja mucho fuera de la ciudad. El Teatro Centro de Arte ofrece cursos vacacionales durante este periodo y se han desarrollado con normalidad. Adicionalmente, este año el maestro ruso Viktor Filimonov dicta un Taller Intensivo de Ballet hasta finales de mes en horario nocturno. Hemos incorporado los protocolos de cuidado e higiene a fin de precautelar la salud de nuestro público, estudiantes y funcionarios”. (Marcela del Río, Presidenta de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura).

Ricardo Velástegui, director propietario de Pop Up. Valentina Encalada

“Desde que Ecuador fue alertado por el coronavirus y concretamente en Guayaquil, pensé que habría un efecto negativo en quienes asisten a los teatros y me refiero puntualmente al mío, pero te cuento que no. Nosotros anunciamos inmediatamente en nuestras redes que tendríamos dispensadores y desinfectantes, prácticamente en cada rincón de Pop Up. Creó que también ayudó muchísimo la contracampaña que se logró de no asustar a la gente, que no entre en pánico, que tome el virus sin entrar en desesperación. En lo particular no me he visto afectado, todo lo contrario, la asistencia en estos días me ha causado asombro porque ha sido buena. Felizmente existe mucha gente que no se deja llevar por todo lo que dicen las redes sociales, y toma el coronavirus con tranquilidad, sin entrar a la paranoia, es como decir ‘hay que seguir viviendo, trabajando, continuar con nuestra vida normal’. No podemos paralizarnos, cerrar el teatro y morirnos de hambre por el coronavirus”. (Ricardo Velástegui, director de Pop Up).