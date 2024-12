Taylor Swift rompe un nuevo récord… ¡y no es en la música!

El libro de Taylor Swift "The Eras Tour Book" rompe récords de ventas.

Taylor Swift sigue demostrando que su poder no tiene límites y, esta vez, su éxito no viene acompañado de notas musicales, sino de páginas impresas. La cantante, quien ya es la artista más escuchada en 2024 según Spotify, ha marcado un hito en la industria editorial con el lanzamiento de The Eras Tour Book, una retrospectiva visual de su gira más ambiciosa.

El libro no solo se convirtió en uno de los estrenos editoriales más importantes del año, sino que también alcanzó cifras extraordinarias en tiempo récord.

El libro más vendido del año en solo dos días



Disponible exclusivamente en la cadena minorista Target y lanzado durante el esperado fin de semana del Black Friday, The Eras Tour Book logró vender 814,000 copias en apenas 48 horas, según datos de Circana BookScan, la principal firma que monitorea las ventas de libros físicos en Estados Unidos.

Este desempeño coloca a Swift en la élite del mundo editorial, alcanzando cifras que pocos autores han logrado en más de dos décadas.

Este récord es aún más sorprendente si se considera que el libro estuvo a la venta solo dos días durante el periodo de seguimiento de ventas, mientras que otras obras récord, como 'A Promised Land' de Barack Obama, tuvieron una semana completa.

La diferencia en la disponibilidad no hizo más que resaltar el poder de convocatoria de Swift, quien está acostumbrada a romper barreras en cualquier industria que toque.

Exclusividad que potencia el éxito



El fenómeno alrededor de The Eras Tour Book se amplifica por su distribución limitada. Mientras otros títulos populares llegan a librerías y tiendas online, este libro solo puede adquirirse en Target, una estrategia que no hizo más que aumentar la demanda. La cadena, que anticipaba un gran éxito, encargó una tirada inicial de dos millones de ejemplares, según reporta The Wall Street Journal.

En comparación, otros lanzamientos de alto perfil, como 'It Ends With Us' de Colleen Hoover, vendieron 1.3 millones de copias en 2023, pero con una distribución mucho más amplia.

Esta estrategia de exclusividad ha sido un sello distintivo en la carrera reciente de Swift, quien también ha lanzado discos en vinilo y ediciones especiales de sus álbumes en alianza con Target, lo que refuerza la relación estratégica entre la artista y la cadena.

Un viaje visual por la gira más grande de su carrera



The Eras Tour Book, compuesto por 256 páginas y más de 500 fotografías inéditas, es mucho más que un simple álbum de recuerdos. La obra captura la esencia de una gira que recorrió el mundo durante más de 20 meses y que se ha consolidado como una de las más exitosas en la historia de la música.

Pero el éxito de Taylor Swift en 2024 no se detiene en las páginas impresas. Junto al libro, lanzó su álbum The Tortured Poets Department, que también debutó con cifras impresionantes: 389,000 unidades vendidas en su primera semana.

Este álbum, que incluye colaboraciones sorpresa y versiones en vivo de algunos de sus mayores éxitos, se convirtió rápidamente en uno de los más vendidos de la temporada, a pesar de los problemas de stock que enfrentaron varias tiendas al agotar el inventario de sus ediciones en vinilo.

Con este lanzamiento editorial, Swift reafirma su estatus como una de las artistas más influyentes y multifacéticas de su generación. Ha roto récords en la música, en la venta de entradas para conciertos y ahora en la industria editorial.

