Taylor Swift: publica un álbum sorpresa por su cumpleaños 31

Taylor Swift usó sus redes sociales el día jueves para alborotar y emocionar a su legión de fans. Allí comentó un mensaje nada esperado: anunció el lanzamiento de su noveno álbum de estudio y que estaría disponible a la media noche. En julio presentó Folklore, una disco inspirado y grabado durante el confinamiento.

Evermore es el nombre de la producción discográfica de la cual reveló pocos detalles, pero que en su versión estándar y streaming tendría 15 canciones. En la edición física de lujo vendrán dos temas más.

En Twitter Taylor Swift se convirtió en tendencia durante todo el día. Y en YouTube estuvo conectada para chatear en directo con sus fans durante la premier del clip 'Willow'.

En texto compartido en sus perfiles digitales, que estuvo acompañado de la portada del disco, Taylor explicó lo siguiente. "Desde que tenía 13 años, me ha entusiasmado la idea de cumplir 31, porque es mi número de la suerte, que es la razón por la que quería sorprenderlos con esto", escribió la intérprete. "Todos ustedes han sido muy cariñosos, solidarios y considerados en mi cumpleaños así que pensé en esta ocasión darles algo".

Swift, cumplirá años el domingo, y ha dado varios detalles de lo que será su noveno disco de estudio, como que para su realización ha contado con la colaboración de las hermanas Haim (en un corte llamado 'No Body, No Crime'), de The National ('Coney Island') y de Bon Iver ('Evermore').