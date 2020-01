Taylor Swift y su lucha contra la anorexia

No es una actriz pero Taylor Swift está muy entusiasmada con la promoción de Miss Americana, un documental de su vida que se emitirá el 31 de enero en Netflix y en el que la cantante, de 30 años, se abre emocionalmente de los problemas que sufrió a lo largo de su vida.

En la cinta, que se estrenó el jueves en el Festival de Cine Sundance, en Utah, Swift se sincera y revela un desorden alimenticio que sufrió hace años, provocado a raíz de verse reflejada en las imágenes que los fotógrafos le realizaban por la calle. “Se publicó una foto mía en la que veía que mi barriga era demasiado grande… o alguien dijo que parecía embarazada… y eso desencadenó que dejara de comer”, dice la intérprete de Shake it off.

Una situación que afectó mucho a su salud y a su trabajo, pues el problema se incrementó a medida que comenzó una de sus giras musicales. “Sentía que me iba a desmayar al final de cada concierto, o a mitad de él”, dice en el documental. “Ahora me doy cuenta de que si comes tienes energía, te haces más fuerte, puedes hacer todos estos shows y no te sientes mal”, afirma.

En Miss Americana, también se podrá ver a Taylor Swift en sus momentos más personales junto a su pareja, Joe Alwyn, promete ser “una mirada cruda y emocionalmente reveladora” de la cantante que más dinero ganó el año pasado, según Forbes.

Concretamente más de 184 millones de dólares gracias a su disco, su gira, sus acuerdos publicitarios y su participación en la película Cats, que le proporcionó una nominación a los Globos de Oro.