Taylor Swift: entre el final y el inicio de una nueva década

Taylor Swift es lo que es gracias a la industria, y la industria actual le debe lo mismo a ella. Son una simbiosis. Conviven juntas y también se repelen. Hay amor y odio, pero lo más importante: ella tiene su propio sitial y récord. Es una estrella.

La compositora y cantante estadounidense cumplió ayer 30 años y lo que ha logrado es una marca insuperable. Tras Michael Jackson y Madonna, es Taylor Swift la reina indiscutible del pop y al finalizar el 2019 su trabajo ha hecho que los medios y las premiaciones la coronen como tal.

Es la artista de la década designada por los American Music Awards, además de ser ganadora de dos álbumes del año en los Grammy. Su evolución dejó ver cómo Swift se desprendía de la etiqueta de ‘chica del country’ para conquistar el mundo, al que puso a bailar con Shake it off, a cantar al desamor con We are never ever getting back together y a disfrutar de sus polémicas en Look what you made me do.

También acaba ser nombrada como la Mujer de la década por la revista Billboard, el jueves por la noche en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. La rubia dedicó cerca de 15 minutos para dar su opinión desde cómo se manejó en la industria hasta su última batalla por los derechos de su música. “Cuando comenzó esta década, tenía 20 años, con mi recién sacado álbum Fearless y con uno anterior homónimo cuando tenía 16 años. Y vi que había un mundo de música y experiencia más allá de la música country que tenía mucha curiosidad”, explicó. “Vi a las estaciones de pop enviar mis canciones, Love story y You belong with me, al número 1 por primera vez. Y también viví como mujer en esta industria, que algunas personas siempre tendrán ligeras reservas sobre ti”.

Actualmente tiene Lover en promoción, el disco más melódico y de pop clásico que ha hecho en su carrera. Volvió a ser dulce y romántica. A sus 30 años está viendo la vida de modo rosa, como si se tratara de una nueva quinceañera. ¿Es su forma de sanar tras los escándalos con su antiguo mánager? El tiempo lo dirá. Nunca se sabe qué puede contar Taylor en una de sus canciones, siempre tan biográficas.

. Universal Music Ecuador

Ellos opinan:

- "Espero que la cercanía que tiene con sus fans nunca se pierda. Creo que ninguna artista en el mundo hace lo que ella hace por quienes la seguimos.Las genialidades que hizo con sus 3 últimos álbumes, dejando pistas y recuerdos personales, la hacen también reina del marketing".

James Veintimilla

- "Aunque siempre ha puesto su esencia en cada álbum, finaliza esta década mostrándonos que es plenamente libre, y no solo de contratos. El principal motor en su arte es el amor en todos los niveles desde el roto, divertido, familiar, de pareja, el propio. Lover es perfecto para cerrar ese ciclo y empezar esta nueva etapa".

Claudia Antonella Farías

- "Ella empezó en el country pero dio el paso a música pop de una forma excepcional. Su disco 1989 es considerado uno de los mejores de este género del nuevo milenio. Ha sabido mantenerse vigente durante los años y eso cuesta a los artistas. Espero que ahora pueda llevar su música y su tour a países donde no ha visitado, por ejemplo Latinoamérica".

Bryan Hernández