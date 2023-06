Aunque de acuerdo al medio TMZ, Taylor Swift y Matty Healy rompieron su relación, la cantante y el vocalista de la banda The 1975 todavía no lo han confirmado.

Una fuente asegura al portal de espectáculos que la estrella pop está de nuevo soltera, aunque se desconoce cuál ha sido el motivo de la ruptura.

Lo cierto es que muchos fans de la Swift no apoyaban este nueva relación tras seis años con el actor Joey Alwyn. Varios de sus seguidores han recordado las palabras del cantante cuando se le preguntó si había algo más entre él y la intérprete de Shake it off y él lo negó tajantemente aduciendo que no quería terminar retratado en uno los temas de la rubia.

Los rumores de la ruptura empezaron a circular el pasado 3 de junio, cuando Matty Healy besó en la boca a un guardia de seguridad en el concierto que ofreció en Dinamarca. Algo que últimamente él tiene por costumbre en sus shows.

La diva del pop fue noticia también en estos días tras haberse tragado un insecto mientras ofrecía un concierto en Chicago.