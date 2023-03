Luego de que hace poco días Tammy Parra y Omar Nuñez se comprometieran en París, se descubre una supuesta infidelidad por parte de Omar que hizo que Tammy tomara la decisión de romper con el compromiso.

La princesa Leonor recibirá formación militar Leer más

Andy Caballero, una joven de 26 años, puso en las historias de su cuenta de Instagram una captura de la conversación que mantuvo con el ahora exprometido de Parra, en donde quedaban en verse el 16 de marzo, pues coincidían en la misma ciudad, Guadalajara, entre otras conversaciones subidas de tono.

En sus historias de Instagram, Andy dice que no le importa lo que piensen de ella y que si filtró la conversación no fue con el fin de ganar fama sino más bien de que Tammy se de cuenta que no está con un hombre que realmente la quiere y la respeta.

Por otro lado Tammy ya dio sus primeras declaraciones sobre el tema y dijo que su relación con Omar terminó, "yo soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre, una mujer que trabaja todos los días en su futuro para si misma para ser una mejor persona y por eso sé perfectamente lo que me merezco y en mi vida tengo una regla de oro, dejar ir a las personas que no me valoren y que no me respeten".

Añadió que su estabilidad va primero "Y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer". Según la mexicana ha pasado por cosas mucho más fuertes que una infidelidad y asegura que lo que está pasando ahora con Omar no la va a derribar.

Yo sólo perdí a un hombre que no me respetaba y el perdió a una mujer chingonsísima. Tammy Parra

La Zorra Zapata, reivindica el insulto y lo llena de música Leer más

Finalmente dijo que se queda tranquila porque ella entregó en la relación toda su lealtad y respeto, y agradeció a sus seguidoras por el apoyo que ha recibido, pero también pide respeto y sororidad.