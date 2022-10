Luego de conocer que su novio Íñigo Onieva le fue infiel, Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler, se trasladó a México para asistir como expositora a la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias.

En esta conferencia habló abiertamente de su ruptura: “No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido. Todo ha cambiado radicalmente, ya no cuando salen las imágenes de mi novio en aquel entonces siendo infiel, no solamente eso, se cayeron muchas más cosas, fue un dominó”.

Pero lo que más ha llamado la atención fue que Eduardo Verástegui ha sido un apoyo muy importante para Tamara Falcó durante su periplo por México. Exactor de telenovelas de 48 años lleva 17 años sin mantener relaciones íntimas y se ha entregado completamente a la fe cristiana.

Eduardo Verástegui. Archivo

“Comprendí que el sexo es sagrado, es un regalo de Dios, hay que cuidarlo, hay que preservarlo para compartirlo con la persona más importante de tu vida”, dijo él en una entrevista.

Estas creencias encajan a la perfección con las de ella. No es la primera vez que la ex de Íñigo Onieva y Eduardo coinciden.

Se conocen hace años y él forma parte de la organización que llevó a la hermana de Ana Boyer hasta el congreso celebrado en México, justo en un momento personal caótico.