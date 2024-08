La Suka: Celebra el cumpleaños de sus hijos con trece semanas de embarazo

Me pica la lengua. La exreportera espera a su tercer bebé. Además Polo Baquerizo y su esposa no podrán festejar aniversario

La Suka disfrutó como niña el cumpleaños de sus dos hijos, Sebastián y Mateo, de 5 y 4 años, respectivamente. La exreportera de farándula y su esposo Gastón organizaron una fiesta con la temática de Roblox, a la que acudieron famosillos con sus niños, entre ellos, Andrea Bucaram, Silvana Torres, Karen Lasso, Harry Zúñiga y Álex Albán. La Suka tiene 13 semanas de embarazo y los achaques poco a poco van desapareciendo. Su pareja dice que se someterá a una vasectomía para no tener más hijos.

En Londres con su novio

Michela Pincay y su novio Alexis Marle emprendieron (en marzo) un viaje por Europa y Asia durante dos meses. Al regreso a Ecuador, el francés no se quedó mucho tiempo y volvió al viejo continente. La presentadora de nuevo está en Londres, donde la pareja se reencontró.

“Como si fuera el último día y también un día a la vez, así vivimos desde que decidimos tener una relación tan difícil (por la distancia). Si tuviera algo más que decirte sería que no hay nadie en el mundo como tú y que eres el mejor compañero que he tenido, que el mundo se ve muy lindo cuando lo miro contigo y que quiero que todos los días en tu vida salga el sol. Es demasiado duro decirte hola de nuevo sabiendo que me va a costar más que la última vez decirte hasta la próxima, entre menos lo pensamos, mejor lo vivimos”.

Renier viajó a Cuba

Renier Izquierdo viajó a Cuba, donde se reencontró con su progenitora (Yamilé). Para el presentador del segmento Detrás de las estrellas, de la revista De casa en casa de, TC, son momentos memorables y muy emotivos porque haberla dejado en la isla y haberse marchado a Estados Unidos es una herida que todavía tiene abierta. No ha sanado. Él y su familia hacen trámites para llevarla al país del norte lo más pronto. Quieren que tenga otra vida.

Polo no podrá festejar aniversario matrimonial

El lunes 12 está prevista la cirugía del tobillo derecho a Layla de la Torre, esposa de Polo Baquerizo, tras la caída que sufrió la semana pasada en el santuario de Schoenstatt . “Ha evolucionado bien, me la quería llevar a casa hasta la operación, pero me dijeron que no era lo indicado, ya que no puede levantarse y caminar. Ella es muy activa”, expresa el presentador. Debido a ello, la pareja no podrá celebrar sus 41 años de matrimonio.

“Hemos tenido una buena relación y esos años no los hemos sentido, han volado, me ha golpeado verla así. También cumplimos 44 años desde que fuimos enamorados”, añade Polo. A los 35 años, ellos renovaron los votos matrimoniales.

