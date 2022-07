Luego del éxito rotundo que tuvo el verano pasado con el remix de Mon Amour con Zzoilo, Aitana no ha dejado de sacar hits, y Quieres, su nuevo sencillo no es la excepción. En compañía de Emilia y Ptazeta esta canción promete no salir de su cabeza.

En el video, mientras Aitana destaca con su dulzura y ternura a través de versos de pop, Emilia resalta por su sensualidad y flow latino que le otorga a la canción. Luego llega Ptazeta con su empoderamiento demostrando por qué es una de las raperas más importantes de España.

Este nuevo lanzamiento tiene una base electrónica y un ritmo de reguetón que transmite una vibra de fiesta y playa. Es un tema que es fácil de bailar y de melodía amena: "muy de bailar y con muy buenas vibras", afirmó la española hace unos días en una entrevista en el programa radial ‘Anda Ya’ de Los 40.

En septiembre, Aitana empieza 11 RAZONES + TOUR 2022 por su país y luego de varios años, regresa a Latam con presentaciones en México, Chile, Argentina y Uruguay por el momento.