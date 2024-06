Stefano Navas Prieto, el influencer personal de su hijo Gianluca

Stefano Navas Prieto, el periodista deportivo e influencer guayaquileño de 30 años, ha logrado un equilibrio excepcional entre su carrera y la paternidad. Además, ha descubierto un papel singular: ser el influencer personal de su hijo Gianluca.

Papá de Chito Vera: "Cuando le ganó a Font le vi madera de campeón" Leer más

Stefano no solo ha conquistado los corazones de los seguidores del fútbol ecuatoriano e internacional, sino que también ha creado un espacio especial para su familia en el universo digital.

Conocido por su aguda capacidad para comentar y debatir sobre el fútbol ecuatoriano e internacional, Stefano ha construido una sólida reputación no solo por su credibilidad, sino también por su auténtica presencia en redes sociales. Sin embargo, el rol que más ha transformado su vida es el de ser padre.

Su día a día ha cambiado considerablemente en los últimos tres años. Sin embargo, ha logrado ajustarla para equilibrar todas las áreas de su vida, especialmente su rol como padre. Dedica los fines de semana exclusivamente a su familia, un tiempo sagrado que compensa las horas laborales que le mantienen separado de Gianluca y Andrea durante la semana.

Un hijo no es impedimento para ser influencer, ni para desarrollarse en ninguna carrera Stefano Navas Periodista e influencer

Stefano agradece profundamente el apoyo de su esposa, sin la cual asegura que no podría mantener el ritmo actual. Andrea no solo le ayuda a grabar contenido, sino que también cuida a Gianluca durante los momentos en que Stefano está ocupado trabajando.

Recientemente, tomó una decisión crucial para su carrera y vida familiar: renunció a su puesto en El Canal del Fútbol para dedicarse plenamente a sus redes sociales, su participación en el programa de baile "Soy El Mejor" y, por supuesto, a su familia. "Estoy listo para asumir nuevos retos", nos cuenta, viendo esta etapa como una oportunidad para ganar más flexibilidad en su vida profesional.

La vida de influencer le ha enseñado la importancia de la planificación y la organización, habilidades que aplica tanto en su trabajo como en su paternidad. "Ser responsable y organizado son características esenciales para mí, tanto como influencer como padre", reflexiona.

Stefano revela cómo fusiona la paternidad con su carrera de influencer en una entrevista exclusiva con Expreso JUAN CARLOS CASTRO/EXPRESO

Crisis de inseguridad: claves para dialogar con los hijos Leer más

Un niño que conquista las redes

Hace tres años se convirtió en padre de Gianluca, un niño cuya simpatía ha capturado la atención de miles de seguidores en las redes sociales de su padre.

Gianluca, quien frecuentemente aparece en los videos de Stefano, ha llegado a ser tan popular que es esperado con ansias en los eventos de marcas donde Stefano participa. Sin planearlo, su hijo se ha ido acostumbrando a las cámaras, y cuenta que ahora "él se va preparando solo" para sus futuras colaboraciones.

Hoy en día, las marcas no solo buscan al padre, sino también al hijo para colaboraciones.

Nunca me gusta transmitir algo que no soy" Stefano Navas Periodista e influencer

Influenciando a su hijo dentro y fuera de las redes



El pequeño Gianluca, a pesar de no ser un fanático de ver fútbol, disfruta jugando con la pelota y emocionándose con los goles que escucha en los comentarios. Aunque los días laborales de Stefano a veces solo le permiten una hora nocturna para jugar con Gianluca, él se asegura de que ese tiempo sea de la más alta calidad.

La autenticidad es otro valor clave para Stefano, quien se asegura de transmitir su verdadera esencia a través de su contenido. "Nunca me gusta transmitir algo que no soy", afirma, y espera que esto aprenda su hijo en el día a día, para que no pierda nunca la esencia de quién es, ni dentro ni fuera de las cámaras.

También recomienda a otros padres que se adentren en el mundo digital que sean auténticos y cautelosos con la cantidad de información personal que divulgan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!