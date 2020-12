Sophy Mell: "Dejar de cantar es dejar de respirar"

Antes de terminar el año, Sophy Mell, una de las primeras voces femeninas del género urbano, compartió su manifiesto para EXPRESIONES en la sección Tengo que decirlo. Tras el éxito de Loquita por ti, que se mantuvo 21 semanas en el top ten en 2019, este 2020 la guayaquileña arrasó con tres canciones con ritmos distintos.

1.“Este año ha sido una sorpresa para mí, un tiempo, una oportunidad para respirar y decir ‘vamos a tomarnos la cosa con calma’, ‘veamos la vida de otra manera’, no tantos viajes, maletas y aeropuertos”.

2 “He podido ver el cielo y disfrutarlo. Me encanta estar en medio de la naturaleza e ir a la playa, sin apuro de una agenda programada. Eso es lo positivo”.

3 “Yo siempre quise tener un estudio casero, contaba con algunos equipos y en enero un productor me animó y me asesoró. Conseguí unos parlantes y a las pocas semanas llegó la pandemia, pero yo ya estaba con mi estudio armado”.

4 “La música no puede parar. Dejar de crear, producir, escribir o grabar canciones es como dejar de respirar”.

5 “Nunca he dejado de lado la calidad en lo que hago. Así nació Corazón abierto, en medio del mayor pico de contagio por el coronavirus, fue un desahogo. No pensé en grabarla inicialmente. Recuerdo que la compuse una madrugada a las 03:00, porque no podía dormir”.

6 “Ahora promociono Arroz con huevo, un tema que cuando recién lo escuchamos sabíamos que debía ser remix. Nos llamó la atención la letra y el ritmo, el mensaje es que disfrutes ese plato con actitud y buena compañía. A Gerardo Mejía le encantó y se unió. Ha sido un éxito”.

7 “Me siento agradecida y contenta por haber podido producir música. Feliz también con Amantes, mi segunda colaboración con Marcos Silva. Él es muy romántico y el video fue grabado en animación 3D. Para el 2021 se vienen más sorpresas y más canciones”.

8 “La prioridad es la salud. Gracias a Dios nunca me enfermé y nadie de mi entorno. No me gusta la mascarilla pero debo usarla y siempre cargo alcohol y dejo los zapatos afuera al momento de entrar a la casa”.

9 “La vacuna del coronavirus toma su tiempo. Para comprobar su efectividad en un casi 100 % habrá que esperar”.

10 “Me encanta cantar de todo, desde baladas, pero vibro con la salsa choke”.

11 “Fui invitada por algunas radios para participar en varios shows virtuales que organizaron, no presenté uno propio porque para hacerlo debe estar bien hecho”.

12 “Quemaré en este 2020 todo lo que significó estar encerrado, en confinamiento, es inhumano”.

13 “Celebro la vida. El coronavirus nos ha permitido poner en una balanza todas las cosas y darnos cuenta de lo que realmente importa”.