Sophy Castañeda fue presentada como parte de los nuevos talentos del programa matinal Noticias en la mañana (RTS), junto a Gabriela Pazmiño, pero apenas estuvo un día en esta revista de variedades. Ella explicó las razones a EXPRESIONES. "La vida siempre te pone en una bifurcación y hay que decidir. Escogí finalmente un camino de siete años recorridos en Ecuavisa y no la novedad de un cambio que pensé que era conveniente".

La asesora de imagen enfatiza que "al final del día, la televisión es un negocio y todos buscamos un lugar en el que estemos cómodos y que nuestro trabaje se valore y tenga el rédito que merecemos como profesionales".

Castañeda aclara que nunca existió un convenio formal con RTS. "Hubo una propuesta verbal y generosa, pero nunca se firmó nada con ese canal. Y la formalidad siempre es escrita y como no se concretó en papeles, acepté la oferta de Ecuavisa. Vuelvo a En contacto con algo más de peso".

Puntualiza que no fue utilizada para la campaña de expectativa que anunciaba a la nueva presentadora de Noticias en la mañana. "No me voy a victimizar y si ellos vieron que les convenía, pues yo también saqué provecho de eso, estamos a la par (risas)".