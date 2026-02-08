Sofía Vergara impacta con radical cambio de look y deja atrás su rubio icónico

El cambio del color de cabello de Sofía Vergara (primera a la izquierda) es, para muchos, una decisión acertada.

Sofía Vergara vuelve a acaparar la atención mediática, esta vez lejos de un set de grabación y más cerca del terreno personal. La actriz colombiana sorprendió a sus seguidores al revelar un cambio de imagen que rompe con uno de los rasgos más reconocibles de su identidad pública: su emblemático cabello rubio.

La transformación, compartida a través de su cuenta Instagram, generó impacto inmediato y reavivó la conversación sobre su evolución estética y profesional.

Un nuevo color que marca distancia

En la imagen publicada en redes sociales, Vergara luce una larga cabellera en un tono “chocolate con leche”, un matiz cálido que se aleja del rubio dorado que la acompañó durante años. El cambio no se limita al color: el corte, con capas suaves que enmarcan el rostro, aporta movimiento y sofisticación.

A ello se suma una elección de vestuario poco habitual en su feed, con un estilo minimalista y sobrio, en contraste con los vestidos escotados que suelen definir su estilo.

Una imagen en constante reinvención

Aunque el rubio se convirtió en una de sus señas de identidad, Sofía Vergara no es ajena a la experimentación. En diciembre de 2025, la actriz ya había despertado nostalgia al compartir una imagen de archivo en la que recordaba su etapa con el cabello oscuro.

Estos guiños al pasado confirman que su relación con la imagen siempre ha sido flexible y estratégica, adaptándose tanto a tendencias como a momentos personales.

Hollywood, identidad y decisiones estéticas

Detrás del cambio también hay una historia profesional. En una entrevista concedida a People en 2024, Vergara reveló que, pese a la percepción pública, es rubia natural. Sin embargo, al inicio de su carrera optó por teñirse el cabello para acceder a más oportunidades laborales. Valió la pena”, reconoció entonces, al recordar cómo la industria de Hollywood tenía una visión muy específica y limitada de cómo debía lucir una mujer latina.

Llegar a Estados Unidos y redefinirse

Sofía Vergara llegó a Estados Unidos a los 30 años, en un contexto en el que su apariencia generaba confusión dentro del sistema de casting. “La forma en que me veía no era como Hollywood veía a las latinas”, confesó en aquel entonces.

Su acento, su físico y su cabello rubio rompían con los estereotipos establecidos. Adaptarse fue un desafío, pero también una herramienta que le permitió consolidar una carrera que actualmente habla con voz propia.

Hoy, con una trayectoria consolidada y libertad creativa, cada cambio de look se percibe menos como una concesión y más como una declaración personal. El nuevo tono de cabello, lo dicen los expertos, refresca su imagen, pero también refuerza la idea de una artista que ya no necesita encajar, sino decidir.

