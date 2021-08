Sofía Vergara, la actriz marcada por el cáncer de tiroides

La actriz fue la estrella invitada al acto Stand up to cancer.

La actriz de Hollywood, de origen colombiano, Sofía Vergara, reveló a la prensa estadounidense que hace años ella luchó contra el cáncer de tiroides, enfermedad que aunque afortunadamente superó, la dejó marcada para siempre.

Según reseñla el portal de espectáculos La Botana, la artista fue una de las presentadoras del evento Stand up to cancer, que tuvo como objetivo recaudar fondos para ayudar a personas sin recursos a curarse de ese mal. Ella abrió su corazón y reveló que sufrió de cáncer de tiroides.

“A los 28 años acudí al médico, y descubrió una masa en mi cuello. Me hicieron muchos exámenes y finalmente me dijeron que tenía cáncer de tiroides. Cuando eres joven y escuchas la palabra cáncer tu mente viaja a tantos lugares, pero traté de no entrar en pánico y educarme”, declaró la recordada estrella de Modern family.

Añadió que tuvo la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de sus médicos y, lo más importante, de su familia. "Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti".