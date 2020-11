Sofía Lama: “Rechacé a mi personaje de 100 días para enamorarnos”

El éxito se puede sentir de mil maneras, pero no cabe duda que este deja una gran sonrisa en quien lo vive; y, a Sofía Lama le sobra candidez en la suya.

La actriz mexicana, Sofía Lama, que ahora se ha colado en millones de hogares del continente con 100 días para enamorarnos, cuenta su experiencia detrás de esta producción de Telemundo y que se distribuye a nivel mundial por Netflix.

Sofía nos atendió en su casa en Estados Unidos. Desde allí rió fuerte, habló segura y reflexionó sobre los golpes del 2020. No se guardó nada y dejó claro que es media rebelde, y que siempre dice lo que piensa. Lo que más disfruta, además de conocer un personaje nuevo, es pasar el día con su esposo (Dustin Schuetter) y su hija.

¿Cómo llega a su vida el personaje de Aurora de 100 días para enamorarnos?

¡Uff! Creo que esto no lo he contado nunca. Yo rechacé 100 días porque yo estaba casi dentro de otro proyecto que al final no se hizo y entonces me enteré que estaban Mariana Treviño e Ilse Salas, que iban a ser las protagonistas. Y yo siempre había querido trabajar con ellas… y me dije ¡Díos mío, lo que acaba de negar! Y llamo al equipo y le digo que mejor sí, que sí participo. El personaje de Isabel, (la psicóloga de escuela) por el que me habían llamado ya no estaba disponible. Pero el de Aurora no estaba cerrado, me lo ofrecieron y me lo quedé. Me gustó muchísimo más.

Entonces le cae perfecto el refrán de ‘lo que es para ti nadie te lo quita’…

Total. Y las cosas como tienen que pasar. Porque si no hubiera rechazado a Isabel no hubiera disfrutado de Aurora y es de los que más he disfrutado en mi carrera.

Entonces la vida del actor siempre es lanzar una moneda al destino...

Sí, así es. Yo llevo 22 años de carrera y este es el éxito más grande que he tenido. Nuestro trabajo es este. Entregar el corazón y alma a los proyectos sin esperar absolutamente nada. A veces decepciona mucho porque uno confía en la historia y no es el gran éxito. Creo que cada vez se vuelve más difícil conseguir esto porque antes teníamos en nuestros países dos canales que hacían novelas y todos te veían. Hoy es tan competido el mercado, con todo el mundo, con tantas plataformas.

¿Pero cómo ve el éxito?

Con orgullo. 100 días ha sido una sorpresa tan grande. En Argentina, la versión original, paraba al país para ver qué pasaba en los capítulos, pero aún así nosotros con el mismo guion e historia no sabíamos si iba a funcionar igual. Son regalos que nos caen como actores.

100 días y una pandemia

¿El encierro fue clave para que la serie sea la más vista en 14 países, incluido Ecuador?

Yo creo que aunque no hubiera habido cuarentena y todo lo que pasó, hubiera sido un éxito. Puede que el encierro haya ayudado, porque la gente quería algo que lo hiciera reír y relajarse. Es una historia que habla del amor de pareja y todos se pueden identificar.

Tuvieron que grabar en dos partes, ¿qué inconvenientes surgieron?

Mira, aunque profundizamos con el tema de la migración en la serie y mi personaje casi es deportado… esas escenas no pudimos grabar por la COVID. En la primera temporada hay muchos cortones y partes que de repente no entiendes bien. Nosotros solo habíamos grabado del capítulo 1 al 50 cuando nos mandaron a nuestras casas. El material se quedó incompleto pero se tomó la decisión de estrenarlo en cuarentena y se logró juntar todo lo que se pudo.

En julio volvieron a grabar. ¿Se trata de una continuación?

Son 100 días para enamorarnos yson 100 capítulos.

¿Tuvieron miedo de grabar?

¡Cómo nos ha cambiado la vida! De entrada como actores no podemos tener tanto contacto físico… tanto trabajo. Las escenas de beso eran truco de cámara. Es incómodo pero también es interesante saber que se pueden contar las mismas cosas con diferente tipo de escenas.

Conviviendo con las nuevas plataformas

Aunque ella habla de la dificultad para conseguir reconocimiento y éxito, también resalta que ahora hay mucho campo para los que se dedican a lo multimedia. “Sí, hay mucho más trabajo para nosotros como actores y lo bonito es que, desafortunadamente antes las telenovelas no eran tan pulidas ni cinematográficas. Ahora que los proyectos son así conoces a gente nueva como escritores, directores, actores. Es una forma de resurgir del arte. En México se había empezado a hacer muy poco cine y ahora todo está surgiendo con estas oportunidades”.

“No le temo a la covid”

“Yo te voy a decir la verdad: no le temo a la COVID”, explicó Sofía al preguntarle cómo hace para mantenerse a salvo entre los rodajes y su día a día. “Yo creo que la psicosis colectiva que se armó es parte también de un negocio que se llama vacuna, medicinas, miedo, control”. Ella admite que es un virus mortal con el que hay que vivir, pero las autoridades no han sabido afrontarlo. “Falta una campaña de concienciación para comer mejor, cuidar a los mayores. Yo, la verdad, para ser sincera, pienso que la inmunidad de rebaño pudo ser la mejor técnica para todos”.

Ficha

Sofía Lama Stamatiades nació en Puebla, México.

Tiene 33 años y 22 de carrera.

Ha hecho teatro, cine, telenovela y musicales.

Entre sus proyectos más representativos están Sin senos no hay paraíso, Dueños del paraíso, Eva: la trailera y El secreto de Selena.

En Estados Unidos ha participado en CSI:NY y Queen of the South.

Curiosidades

La telenovela es una adaptación de la argentina titulada 100 días para enamorarse.

lse Salas, quien interpreta a Constanza, solo le gana con 12 años al personaje de Dani, de 27 años, (Xabiani Ponce de León), su hijo adolescente.