Sofía Caiche: El 2 de mayo ya estará en Seúl con su hija

Me pica la lengua. La actriz le regaló un viaje a Renata por sus 15 años

El 2 de mayo, cuando cumpla 15 años, Renata, la hija de Sofía Caiche, estará con su madre en Corea del Sur (Seúl). Ese es el regalo que le dará la actriz y por el que ha trabajado mucho para costearlo. La adolescente no quiso posar para la sesión de fotos con su vestido de quinceañera porque no le agrada la exposición, así como al primogénito, Piero. Los han invitado a espacios de TV y responden que no.

Por cierto, Sofía ha sido criticada por el obsequio que le ha dado a su nena. Aquello no tiene ni pies ni cabeza, pues un viaje siempre es un aprendizaje, una gran experiencia, sobre todo en una tierra tan lejana. Es el dinero mejor invertido, son recuerdos que quedan para toda la vida. A las fiestas, la gente casi siempre va a criticar y a comer gratis.

Meche Cuesta no dejará la playa

En enero de 2024, María Mercedes Cuesta se marchó a Olón para alejarse del estrés y de los peligros que existen en las ciudades grandes. Regresó (a medias) a Guayaquil para ser parte del equipo de Altavoz y además se la vio en las recientes elecciones presidenciales junto a un grupo de comunicadores a través de la pantalla de TC. No volvió del todo, porque los viernes (apenas termina sus labores) se marcha a la playa. Ella dice que no quiere perder lo ganado, necesita desconectarse disfrutando del mar, haciendo deporte y comiendo sano para continuar con sus actividades cotidianas. Su esposo, Enrique Mata, la acompaña. Muchos que la han visto en Guayaquil se sorprenden, ya que la imaginaban viviendo a tiempo completo en la costa.

Connie Garcés en recuperación

Connie Garcés, expanelista de Los Hackers, está tomándose un descanso luego de una operación de apéndice. Ella acababa de abrir su negocio de teléfonos celulares cuando ocurrió esta emergencia que la obligó a dejarlo todo, ya que no puede trajinar, usar tacos (le encantan), ni hacer fuerza. Pero tiene a amigos que le brindan su ayuda.

Danilo Carrera cada vez más malo

La renovada versión de la serie Velvet, el nuevo imperio, que produce Telemundo y en la que participa el actor ecuatoriano Danilo Carrera, está a punto de estrenarse. La cadena hispana reveló la fecha y el tráiler de esta ficción, que será estelarizada por la mexicana Samantha Siqueiros y el español Yon González. El melodrama, que ambienta su historia en los escenarios de Nueva York, donde el esplendor y la moda prevalecen, se verá a partir del 19 de mayo. Danilo será uno de los villanos, junto a Carolina Miranda. Estará en los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

