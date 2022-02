Silvana le mete 'flow' a sus canciones

'El Ladrón' fue uno de los mayores éxitos de la cantante Silvana en 1996, y aunque confiesa que en aquella época no la entusiasmaba la idea de grabarlo, ahora lo vuelve a elegir y con ritmos de actualidad, como el reguetón y el dembow, lo lanza en versión remix.

Este nuevo ‘Ladrón’ fue producido por el cantante urbano Ruido School, quien además interviene con algunos versos. El vídeo fue realizado por Karlos El Matador.

“La idea original era hacer una canción inédita, ya sea de mi autoría o de otro compositor, pero conversando con dos amigos me dieron la idea de hacer ‘El Ladrón’, usando ritmos actuales como el reguetón”, explica la artista.

Silvana comenta que le sugirieron a Ruido School, lo contactó y de inmediato se pusieron a trabajar.

“El Ladrón no era un tema que me gustara mucho cuando lo grabé antes, porque estaba acostumbrada a las canciones románticas y lo sentí como un cambio drástico. Eso fue hasta que me acostumbré”, indica.

LA NECESIDAD DE REINVENTARSE

La cantante milagreña asegura que está muy complacida con el trabajo que se hizo.

“El producto a mí me encanta, además que es una forma de reinventarme porque algo hay que hacer, la situación está muy difícil para los artistas. Solo falta esperar el apoyo del público”, añade.

NUEVO ESTILO

Ruido School, cuyo nombre de pila es Jhon Banguera, es dueño de éxitos como ‘Ponte traviesa’. Él indica que llevó a ‘El Ladrón’ a su estilo musical.

“La canción es una versión remix y le hice varias fusiones con música electrónica, reguetón, guaracha y dembow”, indica.

Esta nueva propuesta, cuenta Ruido, no será la única que realizará con Silvana.

“Hay otros temas que quiere que le siga produciendo. En esta versión también monté un verso de rapeo, nada de doble sentido porque Silvana maneja su línea y yo me he regido a eso”.

“El tiempo me dio la razón”, dice Gustavo Pacheco

Para Gustavo Pacheco, exesposo y exdirector musical de Silvana, dice que el tiempo le ha dado la razón, ya que fue él quien incluyó ‘El Ladrón’, en 1996, en el cd ‘Silvana por siempre’.

“Sabía que sería un éxito. Los arreglos fueron de Alejandro Cañote y el vídeo lo hicimos con David Reinoso, como el policía, y Mágdalo Quiroz, como el ladrón”.

Reconoce que esta nueva versión le gusta mucho.