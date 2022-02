Acostumbradas a estar casi todo el tiempo juntas, en esta entrevista con EXPRESIONES las integrantes de Ventino estuvieron en lugares distintos, unas en su casa y otras de viaje.

Reunidas virtualmente, hablaron sobre De 0 a 100, su nuevo sencillo que abre la carta de presentación a un sonido más auténtico, pero al mismo tiempo más arriesgado de la banda.

El videoclip es una muestra también de los dos adjetivos mencionados anteriormente. “Después de 7 años, quisimos hacer algo muy conceptual, algo que nunca habíamos hecho. Siempre estábamos preocupadas por diferenciarnos, que se note que a la pelirroja le gusta tal cosa y a la rubia otra. Esta vez sentimos que el público ya nos conoce y dejamos a un lado esa necesidad”, cuenta Camila Esguerra.

Con muchísimos planes para este 2022, las chicas adelantaron que no solo se las podrá ver involucradas en la música. Aunque no pueden decir nada sobre el proyecto, todo parece indicar que darán sus primeros pasos en la actuación. No lo confirmaron, pero sus gestos las delataron un poco. Entérese de todo lo demás que contaron.

Un guiño a la música anglo

María Cristina acepta que en el tema De 0 a 100 hay ritmos más electrónicos y más dance con elementos de música anglo. “Es una canción en la que sí quisimos explorar un poco esta onda de sonido con la que venimos desde Esta vez, un sencillo que lanzamos el año pasado. Viene un poco más por el pop anglo y nos encanta porque tiene también su toquecito de funk. Cuando nos enseñaron la propuesta de producción terminada, nos gustó muchísimo”.

Un video diferente

Camila revela más detalles del rodaje de De 0 a 100, sencillo escrito por Makis, Natalia y Alejandro Gonzales: “Decidimos estar iguales y hacer una coreografía. No lo hacíamos desde hace dos años pero, al final, el cuerpo tiene memoria. Es impresionante que, aunque nos sentíamos oxidadas, cogimos los pasos súper rápido. Estuvimos por una semana practicando todos los días y sentimos que el video quedó como nos lo soñábamos”.

Cuenta lo emocionada que están viendo todos los challenges de baile que los fans están subiendo a Tik Tok. Adelantó, además, que ese mismo día rodaron otros dos videos más que pronto saldrán a la luz.

El pop rock de principios de los 2000 está cogiendo fuerza nuevamente. ¿Se van a ir por ese camino también?

“Nos encanta explorar dentro del mismo pop que hacemos y por eso, De 0 a 100 tiene elementos disco. Estamos cero cerradas a hacer canciones que incorporen un poquito de ese pop rock. De hecho tenemos unas escritas por ahí, solo que nosotros escribimos mucho y luego vemos cuáles sacamos y cuáles no, así que definitivamente sí queremos explorar por ahí. Veamos qué cosas trae el 2022, qué sorpresas, ya tenemos unas canciones listas para que salgan este año”. (Olga Lucía)

“Los músicos hemos pasado por muchas etapas, incluyendo la de mirar hacia los lados para ver lo que funciona, qué es lo que da números. Hasta que dijimos ‘nos estamos alejando de lo que queremos hacer, de lo que somos, por querer tener la canción que pueda pegar’. Cuando el público realmente conecta es cuando uno está siendo fiel a su esencia y a lo que le gusta ser. A eso hemos llegado todos en este momento, es súper lindo porque se ve los colores reales de cada uno. Eso es lo que nosotras quisimos hacer, volver al pop y a que las canciones sean mucho más vocales, que es lo que nos representa. También tienen que ver mucho con la sociedad, se acepta ser mucho más honesto con uno mismo y mostrarse tal cual, sin aparentar. Sentimos que estamos haciendo lo correcto”. (Natalia)