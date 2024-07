¿Quién es Shawn Mendes? El cantante canadiense que hace turismo por América Latina

Shawn Peter Raul Mendes tiene 25 años y es hoy por hoy, una de las estrellas más grandes de la música. En las últimas horas su nombre se ha convertido en tendencia en las redes sociales de Ecuador por su inesperada visita.

Shawn Mendes cancela su gira para centrarse en su salud mental Leer más

Amante de los viajes, la cultura latina y la conexión real de las personas, el cantautor se encuentra en búsqueda constante de la paz y la conexión con lo real.

Para el canadiense, este proceso de explorar el mundo y vivir alejado del foco público, le llegó hace dos años. En ese momento emitió un comunicado con una frase que sorprendió a sus fans y la prensa: "Estoy abrumado y sobreestimulado". Desde entonces, pausó sus giras y presentaciones. Además de tener pocas apariciones públicas.

Sin embargo, viajar se ha vuelto uno de sus grandes hobbies. "Lo cierto es que quiero mostrarme al mundo 100% sincero, y que no me importe lo que piense la gente, sentirme libre, aunque me resulte complicado la mayor parte del tiempo", fueron también las palabras de sinceridad que incluyó en su Twitter en 2022. Así es como ha visitado Costa Rica, Puerto Rico y las Islas Turcas y Caicos. Este julio se decidió por el Oriente ecuatoriano.

Antes de estos viajes en solitario estaba preparando nueva música. Ahora quiere conocer gente de cada cultura, inmiscuirse en la cotidinianidad y probar todos los platillos típicos,

El canadiense nacido en Ontario se dio a conocer en 2013. Su salto a la fama fue através de Vine, la antigua red social de microvideos de Twitter. All´í compartía covers y su fanaticada comenzó a respaldar su trabajo. Al año siguiente, captó la atención del mánager artístico Andrew Gertler y del A&R de Island Records Ziggy Chareton, lo que lo llevó a firmar un contrato con la discográfica.

En 2015 publica su primer álbum Handwritten, con solo 16 años. El sencillo 'Stitches' alcanzó el número uno en el Reino Unido y el top 10 en los Estados Unidos y Canadá. Desde entonces ha publicado cuatro discos de estudio. Actualmente es el artista 70 de los más escuchados de Spotify.

Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian su separación tras 2 años de relación Leer más

La vida privada de Shawn Mendes

Su vida sentimental nunca la ha ocultado. Y aunque nunca ha estado involucrado en escándalos, las opiniones de las redes sociales sobre su cuerpo, su sexualidad y sus parejas le provocó ansiedad. Ha dicho que sufre de dismorfia corporal y que siente presión por obtener un cuerpo musculado. Su familia es pequeña. Su padre es portugués, por eso conocer el idioma. Mientras que su madre es inglesa. Tiene una hermana menor llamada Aailayah.

Su vida amorosa es seguida por los paparazzis con atención, en especial por siempre estar en contacto con su exnovia Camila Cabello. Comenzó a salir con la cantante cubano-estadounidense en julio de 2019.

RELACIONADAS Shawn Mendes cancela su gira para centrarse en su salud mental

¿Qué hace Shawn Mendes en Ecuador?

Shawn Mendes con el ministro Niels Olsen al tomar un vuelo charter. Cortesía

Llegó con equipaje ligero. Shawn Mendes sabe disfrutar el momento y deja atrás toda la vida de glamour que puede darle su fama. Desde hace más de un año, el cantante y compositor de 25 años se encuentra en un proceso de autodescubrimiento y esto incluye viajes a varios lugares de América Latina.

En junio estuvo varios días en Puerto Rico. El domingo pasado visitó Miami acompañado nuevamente de su exnovia Camila Cabello, antes de embarcarse para Guayaquil y así emprender su camino hacia el Oriente ecuatoriano.

El Ministro de Turismo, Niels Olsen, recibió al artista canadiense. EXPRESIONES contactó al equipo del servidor público pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Todo indica que su estancia en Sudamérica va a ser bastante prolongada, puesto que en septiembre estará en Brasil como parte de Rock in Rio, festival que marca su regreso a la música tras su año sabático.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!