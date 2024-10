¿Por qué Shakira no incluyó a Ecuador en gira por Latinoamérica?

Estas son las posibles razones por las que la colombiana no incluye a Ecuador en su World Tour 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira ya anunció las fechas de su tour pero Ecuador no está en la lista de la barranquillera.

La cantante colombiana Shakira anunció este 2 de octubre las fechas para su gira 'Las mujeres ya no lloran' en su etapa Latinoamericana. Aunque la cantante de Te Felicito visitará 6 países en su paso por la región, Ecuador quedó fuera de la lista. Y esto ha traído decepción en un sector de su fanaticada.

Los fans de Shakira viajarían a otros países de no concretarse una fecha en Ecuador. Cortesía

¿Por qué Ecuador quedó fuera del tour?

No hay una respuesta definida pero lo que es cierto es que los empresarios ecuatorianos estaban muy interesados en traer el espectáculo al país. EXPRESIONES conoció de primera mano que Feel The Club había tenido conversaciones para traer el evento. Por su parte, los fanáticos no pierden las esperanzas de que sea posible que se concrete una fecha más.

"Todos estamos sumamente tristes. Entendemos que no es cuestión de Shakira, ya que ella ha venido antes a nuestro país y siempre ha dado grandes espectáculos y ha sido cariñosa con su público", afirman.

Y agregan: "Sabemos que los organizadores han estado en negociaciones con los empresarios, pero también la situación actual del país creo que complica todo", señaló Michelle Pozo, presidenta del club de fans Pies Descalzos Ecuador.

"Aún guardamos la esperanza de que venga a nuestro país, pero en caso de que definitivamente no se realice, estamos planificando viajar ya sea a Colombia o Perú, que son los países más cercanos", explica.

Los chicos de Pies Descalzos creen que hay posibilidades para que Ecuador sea incluído en el tour. "Son muy pocas fechas en Latinoamérica y hay varios países fuera, entonces también eso nos hace pensar que, así como ocurrió en Estados Unidos, luego de que salieron a la venta se abrieron nuevas fechas".

¿Cómo ver a Shakira en otros países?

Para comprar las entradas se necesita registrarse a la preventa en su página web www.shakira.com. Pero los miembros del club de fans tienen ciertas recomendaciones para quienes tengan pensado viajar a otro país del continente. La primera es estar pendiente de esta primera etapa de disponibilidad, que solo está disponible para quien se registre en la página web oficial.

"En Colombia la preventa comenzará el martes 8 de octubre y la venta general se llevará a cabo el viernes 11 de octubre, ambas a las 10 de la mañana. Mientras que la de Perú terminará el miércoles 9", explica Michelle.

Como es un viaje internacional, recomienda tener el pasaporte vigente y organizar todo con tiempo. "Como la compra de tickets, la estadía y los vuelos. Traten de ir en grupo".