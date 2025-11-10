Shakira en Quito: Los famosos que estuvieron en el concierto de la colombiana

La madre del presidente Daniel Noboa, Eduardo Andrade, Andrea Navarrete Vito Muñoz, entre otros, disfrutaron de su show

La presentadora de noticias, Diana León con el traje y las gafas plateadas caminó junto a la cantante.

Algunos fans, familiares de auspiciantes e influencers tuvieron la oportunidad de compartir con la estrella colombiana Shakira en el evento Camina con La Loba, previo a su concierto del sábado 8 de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Entre los famosos que participaron estuvieron la presentadora de noticias Diana León y el presentador Eduardo Andrade, quienes ya habían adquirido sus entradas con anticipación. Además caminaron junto a la artista Samantha Grey, Joselyn Gallardo, Andrea Navarrete y Silvia Ponce.

Otros que no se quisieron perder el espectáculo fueron Vito Muñoz con su esposa, Rosibel Zambrano y su hija Vitoria, la empresaria Sara Granja, la actriz Nataly Valencia, el director Jorge Ulloa y la madre del presidente Daniel Noboa, Anabella Azin.

Cuentan su experiencia

“Fue una linda experiencia caminar junto a ella. Al principio estuve nerviosa porque había incertidumbre y los tiempos eran muy medidos. Sé que los organizadores hicieron un concurso en varias radios para los fans, además se invitó a ciertos influencers”, contó Diana León, exreina de Guayaquil.

Regalo de cumpleaños

Al concierto acudieron su hija Agustina y su esposo Mateo Fioravanti, como parte de un regalo doble de cumpleaños, ya que la adolescente cumplió 15 años. “Me quedé con el impermeable plateado y las gafas”, añadió.

La comunicadora relató que Shakira, de baja estatura, estuvo rodeada por algunos seguidores, aunque la organización permitió que solo una persona permaneciera cerca de ella. “Para los fanáticos fue un privilegio caminar junto a ella. Nadie me quita lo bailado”, expresó con emoción, y añadió que ese show fue el número 70 de su gira mundial.

Eduardo Andrade ya la conocía

Por su parte, Eduardo Andrade recordó que ya había conocido a Shakira en un show en Barcelona, España, en 2019. “Ahora en Quito fue chévere y divertido. Estuve muy cerca. El concierto comenzó algo tarde, por ello todo se dio muy rápido. Me invitó la organización, el equipo que la trae; no las marcas. Ya tenía mi entrada. Fue genial que nos tomaran en cuenta”, expresó.

Sintieron toda su adrenalina

Mientras que la presentadora de Los Hackers, Samantha Grey y la actriz Joselyn Gallardo compartieron en el evento previo a Las mujeres ya no lloran World Tour. "La felicidad de compartir esto juntas”, dijo la hija de Sharon en sus redes sociales.

Por su parte, Gallardo indicó: "Fuimos felices y sentimos toda la adrenalina de esta mujer"

En el show del martes

Aunque Gaby Díaz no caminará junto a la intérprete de temas como Te felicito y La Loba está previsto que acuda a la presentación del martes 11.

