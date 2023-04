Shakira deja Barcelona y se radica definitivamente en Miami

La cantante colombiana Shakira (46) expresa, a través de un emotivo mensaje en redes sociales, que ya dejará de vivir en Barcelona, España, para trasladarse a Miami, en Estados Unidos.

“Orgullosa de ser latinoamericana”, Shakira responde a mensaje de Piqué Leer más

Medios extranjeros como El País recogen sus palabras, la artista recuerda que se estableció en la ciudad catalana “para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”. A partir de ahora inicia un nuevo capítulo "en busca de la felicidad”.

LEE TAMBIÉN: Shakira: 'Chiaroscuro', ¿Otra indirecta?

La barranquillera, quien se separó de Piqué en junio de 2022 tras diez años juntos y con quien tuvo dos hijos, se va llena de agradecimiento por todos “los que surfearon conmigo tantas olas allí”.

En otro extracto, deja una lección de vida “aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a los que me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”.

Sin embargo, el diario catalán La Vanguardia apunta a que el padre de Piqué está detrás de la decisión de la diva del pop en abandonar la casa en Esplugues del Llobregat y marcharse definitivamente de Barcelona.