La Colombiana le da la bienvenida a su nueva vida en Miami, no sin antes responder al comentario de Gerard Piqué. Y es que la Barranquillera no deja pasar nada por alto, luego de un emotivo mensaje de despedida hacia Barcelona, lugar donde vivió cerca de una década por amor y en busca de una estabilidad hacia su familia, contesta por medio de un tuit lo orgullosa que está de ser Latinoamericana.

El comentario acompañado de varias banderas de países latinos, hace referencia a diferentes interpretaciones. Ya que el domingo 2 de marzo acaba de mudarse a la ciudad del sol, un punto de encuentro para varias comunidades hispanas. Pero los internautas saben que ese comentario va mucho mas allá.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Muchos aseguran que se trataría de una respuesta a la distendida conversación que mantuvo Piqué con su compañero en la King's League, el 'streamer' Gerard Romero. En la que aprovechó para hablar durante casi una hora sobre su vida y mencionó de forma indirecta a Shakira.

"Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots" mencionó el español.

Feid puso a perrear y a hacer de todo a Guayaquil Leer más

Podría haber dicho mi ex pareja y ya está... Pq tiene que decir mi pareja latinoamericana, esa connotación sobraba, habla despectivamente de la madre de sus hijos, es que es bastante feo. Que tristeza como pudo Shakira estar tantos años con este chico.... pic.twitter.com/N3jGieSiyS — cookie (@vetelgeus) April 1, 2023

Los fanáticos de la cantante salieron a su defensa enseguida y es que a muchos les da pesar lo que ha vivido la colombiana por su separación. Una ruptura tan mediática por su causa, infidelidad. El contundente mensaje ha dado mucho que pensar, incluso algunos lo tacharon de 'xenófobo' por sus declaraciones.

El exfutbolista también opinó sobre las consecuencias que tenía el haber decidido tratar este tema privado de una manera tan pública, afectando sobremanera a dos personas muy importantes en su vida: su madre y Clara Chía.