Shakira y Clara Chía habrían tenido una pelea subida de tono en Madrid

La vida privada de la reconocida artista colombiana Shakira nuevamente está en el ojo del huracán, esta vez debido a un supuesto enfrentamiento subido de tono con Clara Chía Martí, la actual novia de su expareja Gerard Piqué. Según informes exclusivos de la fuente de entretenimiento 'Chisme No Like', el incidente habría tenido lugar durante la celebración del último cumpleaños de uno de los hijos de Shakira en Barcelona.

De acuerdo con el programa, una fuente cercana reveló detalles sobre el tenso encuentro entre las dos mujeres, que ocurrió justo antes de que Shakira se mudara de su residencia en España a principios de este año. Al parecer, el conflicto se desató cuando Piqué dejó a sus hijos en la casa que compartía con Shakira, coincidiendo con la presencia de Clara Chía.

Según el periodista Adri Toval, una fuente cercana a los empleados de la casa proporcionó detalles sobre lo sucedido esa noche. "Shakira se molestó al ver a Clara Chía paseando por su casa con aires de superioridad. La situación se escaló cuando Clara le gritó palabras inadecuadas a la cantante, afirmando tener a Piqué a su lado", reveló Toval.

La tensión habría llegado a un punto crítico cuando Clara Chía intentó agredir físicamente a Shakira, siendo el hermano de la artista, Tonino, quien intervino para evitar la confrontación. Según informes, los niños también participaron en la protección de su madre durante el incidente.

Lo más sorprendente, según los presentadores de 'Chisme No Like', es que el enojo de Shakira no solo se debió al enfrentamiento verbal, sino también a la presunta apropiación indebida de sus pertenencias. Se afirmó que Clara Chía habría estado utilizando la ropa, joyas y perfumes de la cantante mientras estaba de viaje, revelando una situación que habría sido desconocida para Shakira hasta que se perdió un anillo diseñado exclusivamente para ella.

Esta versión, difundida por diversos medios de entretenimiento, ha desencadenado una ola de comentarios en las redes sociales, donde los fanáticos y seguidores de la artista expresan su sorpresa y apoyo ante esta nueva revelación sobre su vida personal.

