Shakira anuncia su gira por Latinoamérica: ¿vendrá a Ecuador?

La cantante colombiana Shakira ha anunciado su esperada gira por Latinoamérica, lo que ha emocionado a sus seguidores en la región. Sin embargo, su nueva gira, titulada 'Las mujeres ya no lloran World Tour', no incluirá a Ecuador, lo que significa que los fans tricolores no podrán disfrutar de la intérprete de 'Antología' en el país.

Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México sí forman parte de la gira de la barranquillera. De hecho, algunos de estos países cuentan con más de una fecha para ver a la artista en vivo. Esta información fue confirmada en un anuncio publicado en su cuenta de Instagram la mañana de este miércoles 2 de octubre de 2024.

Shakira dio pistas de sus gira por Latinoamérica

"Reina, tenerte en casa cantando tus canciones nuevamente es un verdadero orgullo. Sabemos que, de toda la gira, este será un concierto inolvidable. Te esperamos con los brazos abiertos", comentó la cuenta de fans 'Shakiraquilla' en la publicación.

Hace casi un día, Shakira compartió un video con la descripción "Latinoamérica, los extraño… ¿me acompañan otra vez?", dando una pista sobre la gira que anunció este miércoles. En la grabación, se escucha a la artista interpretar una de sus canciones más icónicas, 'Antología'.

Su amigo y productor, Luis Fernando Ochoa, la acompaña en el video y recuerda que ella lanzó su primer álbum a los 17 años, mientras él tenía solo 26. "No sabíamos qué estábamos haciendo; escribimos un álbum en dos semanas", afirma.

