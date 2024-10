Christian Nodal se encuentra hospitalizado por problemas de salud

Los detalles sobre su condición no han sido revelados, pero sus fans están preocupados y enviándole buenos deseos

La noche del 1 de octubre, el cantante Christian Nodal fue hospitalizado de emergencia. A través de una foto en su cuenta de Instagram, donde se le ve durmiendo en una cama con una intravenosa y la mano de su esposa, Ángela Aguilar, en su frente, su equipo dio a conocer su delicado estado de salud.

Además, su equipo informó que, debido a esto, su concierto programado para el 2 de octubre en Pachuca, Hidalgo, fue reprogramado. “Se hace de su conocimiento que, por motivos de salud de nuestro artista Christian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha de dicho evento, reprogramando para el próximo lunes 14 de octubre, donde los boletos adquiridos tendrán la misma validez”, dice el comunicado.

Los detalles sobre su condición no han sido revelados, pero sus fans están preocupados y enviándole buenos deseos.

Por otro lado, esta baja en su salud se produce tras las especulaciones de un posible distanciamiento entre las familias, luego de que alguien cercano a los Aguilar revelara que no es de su agrado que la madre de Nodal mantenga una relación cercana con la rapera argentina Cazzu, expareja de Christian.

INDIRECTA PARA PEPE AGUILAR

Tras el comunicado sobre la hospitalización de Nodal, su madre publicó un mensaje que ha llamado la atención de los fanáticos, quienes especulan que podría estar dirigido al padre de Ángela. El contenido del mensaje ha generado diversas interpretaciones y comentarios entre los seguidores.

Cuídemelo bien. Que acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz" Christina Nodal Madre del cantante

Este mensaje haría referencia a la última canción lanzada por Pepe Aguilar, en la que también lanza algunas indirectas hacia Nodal tras su matrimonio con su hija. "Tan rápido el tiempo pasó y mi ángel alguien más me arrebató. Y no da la cara el bandido. Voy a ser muy claro: haz las cosas bien, porque para forajidos, mijo, aquí no es. Y sé que es fácil ser cabrón, yo mismo estuve en esa situación", es parte de la letra de su canción "Cuídamela bien".

