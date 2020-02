Sergio Ayala: "El tren pasa solo una vez en la vida y yo lo tomé"

Celebró sus 29 años hace escasos días en Guayaquil. Invitado por la organización Miss Ecuador para ser el presentador del concurso Mejor Traje Típico, el español Sergio Ayala, natural de Valladolid, a sido de todo, desde político y figura de la televisión, hasta modelo. Es precisamente en esta última faceta en la que más ha destacado. En 2017 obtuvo el segundo lugar en Mister Universo Fitness. Ese mismo año participó en Gran Hermano Vip y mantuvo una relación con la actriz Ivonne Reyes, que causó noticia en la prensa rosa por la diferencia de edad (ella tiene 52). El año pasado, el nombre de este vallisoletano se volvió internacional tras ser electo en Tailandia, Mister Model International 2019, el mayor concurso de modelaje masculino en el mundo.

Sergio se hizo muy popular en España gracias al reality Gran Hermano Vip. Miguel Canales León

Aprovechando su visita, EXPRESIONES lo sometió a El cuestionario.

¿Cómo un comerciante de vinos llegó a ser un joven mediático que viaja por el mundo?

Vengo de la séptima generación de viñeros, yo promociono a mi familia. Estuve dentro de una bodega, pero al final me dediqué a hacer mis cosas. Fui concejal por cuatro años y ahora vivo en Miami. Antes estuve en República Dominicana grabando películas, comerciales, pero bueno, hay que seguir viajando.

En todo caso, halló en el modelaje y la actuación su norte.

Es lo que realmente me gusta. Comencé chico, pero curiosamente nunca me gustaron las fotos, no tengo retratos de mi infancia. Recuerdo que no me agradaban las exhibiciones, practicaba artes marciales. No sé en qué instante empecé a rodar y rodar y me apasionó lo que hago ahora.

¿Y cómo ha sido ese proceso?

Pues mira, a mí se me cerraron muchas puertas, sin embargo, seguía trabajando duro, hasta que subí poco a poco y llegué a donde estoy ahora.

¿Cómo se sintió luego de ese salto cuántico?

Ese salto se da cuando gano el Mister Model International 2019, fíjate que se alinearon los astros porque justo la legislatura política concluyó en julio del año pasado. Tenía mucho que hacer en Tailandia, pero debía cumplir con mi responsabilidad que era estar con mi gente. Yo tenía un pleno en el Ayuntamiento, lo primero que hice luego del premio fue tomar un avión y llegar a mi ciudad.

¿Cuál es su definición de guapura? ¿Qué hace guapa a una persona?

Creo que es un complemento, es lo que muestras tanto por dentro como por fuera, y tiene más que ver con el interior. Puedes ser una persona guapa y elegante, pero si no tienes un buen corazón o tratas mal a los demás, se te cerrarán las puertas. Yo pienso que todos somos iguales, me he rodeado de gente millonaria y también de la que no tiene dinero, igual son mis amigos.

Anda por varios países del mundo, ¿no le teme al coronavirus?

Miami es mi centro base y me despliego más por el continente americano. Asia está complicada en este momento y no quiero ir. Es mejor esperar que todo se calme allá. Mira que tengo muchas cosas en China, pero si voy allá, y quiero regresar, tendré problemas en los aeropuertos. Es mejor ser cauto.

¿Y España, qué tal?

Bueno, feliz de estar con mi familia. No la veía ni en las Navidades y la pasé sin ella mi cumpleaños. Marco (Tapia) me ofreció una fiesta sorpresa en su casa.

Sergio demostró su profesionalismo en la producción fotográfica de EXPRESIONES. Miguel Canales León

Usted ha puesto en práctica lo de aprovechar las oportunidades cuando se presentan, pero para eso hay que estar preparado...

Pues sí, el tren pasa solamente una vez en la vida. Yo tenía una vida cómoda en España, un buen trabajo, excelente cargo y sueldo. Estaba con mi familia, mis amigos. Decidí arriesgarme para no lamentarlo después, no me perdonaría eso de... ¿qué hubiese pasado si...? Es cuestión de sembrar en el camino, más allá de los buenos o malos momentos, al final verás la cosecha. Ahora mismo tengo proyectos para protagonizar una película en República Dominicana y posibilidades de desfiles.

¿Y hasta dónde quiere llegar?

Estoy cuadrando todo para lanzar mi carrera a México como actor. Me centro en este momento en el mundo de la actuación y luego las campañas publicitarias, en ese orden. Y como pasatiempo, presentar y desfilar.

Aunque el modelaje y la publicidad lo han hecho conocido, hoy su prioridad es ser actor. Jairo García

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

*Antes de darse a conocer en la televisión española con Gran Hermano Vip (2017), participó en Mujeres y hombres y viceversa.

*En Ecuador se enamoró del bolón, el tigrillo y el queso manaba.

*Como amante del campo, su amigo, el asesor de belleza Marco Tapia, lo llevó por dos ocasiones a Manabí. Recorrió Olmedo, Santa Ana, Portoviejo, Chone, Rocafuerte, Santa Ana. En la casa de Tapia, en Guayaquil, celebró su cumpleaños 29.

*La única bebida alcohólica que toma es el vino.

*Prefiere dormir antes que farrear.

*Lava, plancha y cocina pollo a la cerveza y tortilla española. "Soy completo, solo me falta una novia".

*Su relación con Ivonne Reyes fue muy mediática, los paparazzis lo aguardaban afuera de su casa día y noche.