Internet se volvió loco con el posible desencuentro amistoso entre las actrices Francia Raisa y Selena Gomez. Esto tras las últimas declaraciones de Selena en el documental My mind and me, de Apple TV. Allí dice que su única amiga de la industria es Taylor Swift, lo que llamó la atención de cercanos y fanáticos puesto que, en su vida privada, Francia fue quien le donó un riñón en 2017 y han tenido un trato muy cercano, como de hermanas.

Sin embargo, en una publicación de E News en Instagram, la ‘amiga’ de Selena escribió de forma irónica en la foto que resaltaba la frase antes mencionada. Esto provocó un nuevo comentario por parte de la ex de Justin Bieber, quien dijo: “Perdón por no nombrar a todas las personas que conozco”. Ahora, como manda el mundo digital, dejarse de seguir dicta la distancia entre las personas, y Francia ya no tiene en su perfil a Selena.

Festival Wankabeats posterga su edición 2022 por el estado de excepción en Guayas Leer más

El alejamiento podría ser muy reciente, porque en una entrevista para Rolling Stone la cantante explicó que tuvo una boda sorpresa por su cumpleaños 30 el pasado mes de julio. “Pensé que ya estaría casada, así que me organicé una boda”, aclara con ironía.

La fiesta fue en Malibú, en una casa privada donde los ángulos modernos y concretos se suavizaron con profusiones de rosas rojas y velas. Hubo baile. Hubo vestidos, incluido uno rosa de Versace, usado por Gómez. Era elegante, dice, con clase. Allí estaban Miley Cyrus, y la hermanita de Gomez, Gracie, y su donante de riñón, Francia Raisa. También Camila Cabello, Billie Eilish y Olivia Rodrigo y una torta de Barney. “Tomamos tragos deliciosos, y fue hermoso, y luego mi amiga Cara Delevingne entra y trae strippers”, dice riendo. “Así que me gustaría decir que fue una mezcla de sofisticado e histérico”.