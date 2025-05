Segundo Castillo estrena traje 'animal print' en la Libertadores: ¿Qué significa?

Segundo Alejandro Castillo, director técnico de Barcelona SC, volvió a ser el centro de todas las miradas. Durante el partido contra River Plate por la Copa Libertadores, el entrenador apareció luciendo un llamativo traje con estampado 'animal print'. Un look que bien podría estar en la pasarela de moda, pero que él eligió para dirigir desde el borde del campo.

El traje, de corte clásico pero con un estampado atrevido en tonos tierra y negro, simulaba el pelaje del leopardo. Estaba acompañado por una camisa blanca, moño negro y solapas de satén, en un look que combinó elegancia con actitud salvaje. A esto se sumaron zapatos negros brillantes y un pin blanco redondo que remató el conjunto.

Más que estilo: ¿qué significa vestir de leopardo?

En la moda, el estampado de leopardo es un símbolo de poder, sensualidad y rebeldía. A lo largo de las décadas, ha sido usado para transmitir una imagen fuerte, dominante y sin miedo a destacar. Quienes lo visten suelen proyectar confianza, carisma y un espíritu indomable.

A diferencia del estampado atigrado (con rayas), el leopardo se asocia con la astucia y el estilo agresivo pero elegante. Es una forma de “rugir” sin decir una palabra, y eso es exactamente lo que hizo Castillo desde el borde del campo.

TENES QUE CERRAR LAS SASTRERÍAS, SEGUNDO CASTILLO DE ANIMAL PRINT. JAJAJAAJJAJAAJAJAJAJAJA ESTOY LLORANDO pic.twitter.com/2JmMhJ5WH5 — Roncito (@r0nc170) May 9, 2025

Castillo: entre la táctica y el espectáculo

La IA predice el resultado del Barcelona SC vs River Plate | Copa Libertadores 2025 Leer más

Esta no es la primera vez que el DT sorprende con su indumentaria, pero sí una de las más comentadas. Con este look, Castillo no solo dirige: representa, comunica y se posiciona como un líder dentro y fuera del campo. En un año especial para Barcelona SC, que celebra su centenario, su imagen también habla por el club: atrevida, distinta y dispuesta a dejar huella.

Castillo ha explicado que su elección de vestimenta no busca protagonismo personal, sino representar con elegancia y respeto a Barcelona SC, especialmente en torneos internacionales. Considera que vestir bien es una forma de estar a la altura del prestigio del club, que este año celebra su centenario. Además, ha compartido que su esposa es quien lo asesora en la elección de sus atuendos, destacando la importancia de los detalles y la presentación en su rol como entrenador.

Los trajes de Castillo han generado diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos aficionados critican que se enfoque más en su apariencia que en la táctica del equipo, otros lo elogian por aportar un toque de distinción y personalidad al fútbol. Su estilo ha sido tan destacado que incluso medios internacionales, como Vogue Italia, han comentado sobre su elegancia, comparándolo con figuras como Sir Alex Ferguson y Pep Guardiola.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ