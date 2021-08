Todo lo que tiene que saber de la segunda temporada de Control Z

Ambientada en el problemático Colegio Nacional, Control Z es una serie adolescente mexicana que está arrasando en popularidad. Esta sigue a un grupo de adolescentes que se pelean con un misterioso hacker que parece tener todos sus secretos a su alcance, y los ha ido revelando poco a poco.

La primera temporada se estrenó en el 2020 en Netflix, y la segunda entrega llegó esta semana a la plataforma con las participaciones de Michael Ronda, Macarena García, Yankel Estevan, Xavier Ponce de León, Andrés Baida, Ana Valeria Becerril, entre otros.

La gran ausente fue la actriz Zión Moreno (Isabela) quien a través de sus redes sociales escribió a finales del año pasado: “Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada".

Después de la muerte de Luis, aparece El Vengador, como se lo llama al hacker, para querer buscar justicia, sin embargo este se apodera de las redes sociales de la víctima y comienza a amenazar con represalias a aquellos que hicieron de su vida un infierno. Una vez más, dependerá de Sofía (Ana Valeria), descubrir quién está detrás de todo, pero mientras más tarde, más de sus amigos se verán afectados por las revelaciones que se harán.

Entre los primeros atacados están Luis y Ernesto, luego viene Alex, después Luis, y así sucesivamente hasta llegar a Rosita, María y Claudia. Sin ánimo de hacer spoiler, solo podemos adelantar algunos de los sucesos que pasan, que dejan al espectador más intrigado que antes.

Aunque este final deja muchas puertas abiertas, aún no se ha confirmado que habrá tercera temporada, y los fanáticos ya la piden. La plataforma de streaming suele ser muy reservada en cuanto a datos de audiencia, y se sabe que no le gusta dar mucha información sobre lo siguiente, pero habrá que estar atentos.