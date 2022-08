El mundo vive en la era de los ‘me gusta’, los seguidores y los comentarios. Todo esto como una búsqueda constante a la gratificación instantánea y a la aprobación que promueven las redes sociales.

Estas estadísticas se han convertido en una parte fundamental en el desarrollo de casi todas las industrias laborales, sobre todo en la musical. Y sí, es un aspecto muy importante para ser un artista popular, pero ¿es tan importante como todo el mundo piensa?

Sobre este tema aparece otra interrogante: la de conocer si para una colaboración entre cantantes es también imprescindible que todos tengan un número significativo en sus plataformas.

¿Tener millones de ‘followers’ en Instagram es un indicador de mayor oyentes en Spotify? Aquí se lo contamos.

SPOTIFY: ASÍ VARÍAN LOS NÚMEROS

El ‘oyente mensual’ es un número fluido que analiza cuántos usuarios han escuchado a un artista. No capta los oyentes reales, sino que muestra la popularidad actual del cantante.

Si el número sube y baja constantemente mes a mes, la base de fans es efímera. Por el contrario, una base de fans estable podría implicar una base fuerte, pero que no está creciendo.

Nivel 1: hasta 1.000 oyentes mensuales

Esta, la primera etapa del juego, agrupa a artistas que acaban de empezar o todavía están intentando encontrar lo que mejor les funciona. En este nivel se enfrenta el mayor reto de crecimiento.

Nivel 2: de 1.000 a 30.000

Representa a los artistas del nivel 1 que han encontrado algo de éxito y están aprendiendo el juego. Puede tratarse de nuevos talentos o de quienes son parte del juego por un tiempo y están rompiendo el molde. El progreso es lento aquí también, pero a medida que el artista se acerca a los 30.000, hay un gran salto en las oportunidades.

Nivel 3: de 30.000 a 250.000

Aquí ya se encuentran los sellos discográficos que llegan a la escena o los nuevos talentos que están ‘explotando’.

Nivel 4: de 250.000 a 2’000.000

Luz Pinos es una de las artistas ecuatorianas con mayor proyección internacional. EXPRESO

En este escalón aparecen los artistas que están a punto de convertirse en una celebridad, que ya tienen a un público consolidado y están atrayendo a más. Por ejemplo, la artista ecuatoriana Luz Pinos con 303.538 mil oyentes mensuales.

Nivel 5: de 2 a 20 millones

Los artistas incluidos en este nivel han trascendido y están en la cima de las listas de su género. Si sacan un álbum, van a conseguir muchos oyentes. Nicki Nicole, Tini, Greeicy, Emilia y Aitana son algunas artistas femeninas que están entre esos números.

Nivel 6: más de 20 millones

Sin duda, es el ‘penthouse’ de este edificio. Sin embargo, aunque hablamos de números muy altos, eso no garantiza que todos sus lanzamientos se conviertan en éxito. Aun así, cuentan con una ventaja: como ya tienen un gran cantidad de seguidores fieles, una canción o un álbum que no ‘pegue’, no les perjudica globalmente.

Artistas latinos como Sebastián Yatra y Camilo están aquí, así como los también internacionales Dua Lipa y Kendrick Lamar.

LA MAGIA DE LAS COLABORACIONES

Tiene mucho sentido suponer que cuantos más seguidores se tiene en Instagram, más oyentes en Spotify, pero eso no siempre se da.

Sí, en el gran esquema, con todos los artistas agrupados en un gran conjunto, los números se correlacionan. Si una es alta, la otra también lo será.

Sin embargo, las cifras no son idénticas. Por ejemplo, hace unos días Aitana, con 3,2 millones de seguidores en Instagram y 14 millones de oyentes en Spotify, lanzó Quieres, una colaboración con Emilia y Ptazeta. La argentina, por su lado, tiene 6 millones de followers en Instagram y 7 en Spotify, mientras que la rapera española en Instagram aún no alcanza el millón, va por 500 mil, y en Spotify supera los 4 millones. Los números entre ellas son muy variados y, seguro, este junte y otros futuros harán que estos vayan creciendo, así sea por temporadas. Es ahí donde se encuentra la magia de colaborar.