El secreto de Karol G fue revelado: Esto cuesta el perfume que usa

Karol G es tendencia no solo por su nueva canción 'Si antes te hubiera conocido', sino también por haber mantenido en secreto el perfume que usa. Sin embargo, el misterio fue resuelto por alguien muy cercano a la diva de Medellín.

Ella no esperaba que sus seguidores descubrieran, en las canciones de su novio Feid, la respuesta a la incógnita que ella misma había provocado en su última entrevista con Vogue España.

La intérprete de Tusa fue la invitada a la sección ¿Qué hay en mi bolso? de la prestigiosa revista de moda, además de mostrar su maquillaje dejó ver la botella de su perfume masculino. Sin embargo, lo cubrió con cinta aislante. “En realidad, no se ve así mi perfume, yo lo tapo con cinta, solamente para que no sepan qué perfume uso, pero me echo perfume todo el tiempo, en todo momento, hasta en los cambios que tengo para los shows me baño en perfume y es mi salvación”, agregó la cantante.

¿Cuál es el perfume de Karol G?

La cantante también describió el olor sin dar mucho detalle, el misterio primó en su declaración. “Huele a hombre, no soy mucho de olores de fruticas o dulces y la verdad es que hace como nueve años uso el mismo, uso perfume de hombre y huele al cielo a los mismísimos dioses”, dijo.

El nombre del perfume está en uno de los versos de la canción Velocidad crucero de Feid. “De Beeckler es su olor”, canta Feid, dejando la pista muy fácil a sus fans.

Botella de 100 ml de Bleecker Street de Bond No. 9 Cortesía

Así es como con una búsqueda rápida en Internet salta como primer resultado el perfume Bleecker Street de Bond No. 9, con una botella idéntica a la que muestra la colombiana.

En su fragancia hay toques olfativos de Ámbar Amaderada. Mientras que en sus notas de salida destacan hojas de violeta, moras azules, casis y tomillo. Los olores de corazón o centro, se diferencia cedro, jazmín y canela, al igual que musgo de roble, pachuli, ámbar, vainilla y caramelo. E

s una combinación original y llena de olores refrescantes pero firmes, que doten de personalidad y actitud a quien la usa. El frasco de 100 ml de este perfume cuesta $ 440. Fue creado en 2005 por el perfumista David Apel.

¿Por qué Karol G ocultó el nombre?

Para algunas personas su perfume es algo único y muy personal. Para los latinos y los estadounidenses no suele ser un problema contar el nombre del perfume que usan, pero para ciertos países europeos, en especial Francia, este suele mantenerse como algo privado. Por eso, tampoco quieren llevar olores que estén de moda, buscan identidad en sus gustos. Un buen aroma también es marca personal.

