Sebastian Stan habla sobre su próxima película con Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está próximo a estrenar Thunderbolts*, una de las películas más esperadas de esta nueva fase. Este filme reúne a varios antihéroes, quienes formarán parte de un equipo encargado de cumplir misiones para el gobierno.

En ella participa Sebastian Stan, quien regresa a su papel del Soldado del Invierno. En una reciente entrevista con Variety, el actor rumano-estadounidense habló sobre esta cinta, que calificó como atípica dentro del UCM. A diferencia de otros títulos centrados en superhéroes, esta se enfoca en villanos reformados.

Stan comparó el filme con El Club de los Cinco. “Es lo más parecido a esa película. Es un grupo extraño reunido; el humor está ahí, el tono está ahí, y todos son inadaptados”, explicó. La clásica producción, estrenada en 1985, narra la historia de cinco adolescentes que, tras ser castigados, pasan un sábado juntos en la escuela. Aunque al principio no se conocen, terminan descubriendo similitudes entre ellos y forman una inesperada amistad.

Sebastian Stan también bromeó sobre qué personaje sería Bucky en esta comparación: “Podría ser Judd Nelson; es el más racional, aunque también podría ser el profesor”.

Su posible aparición en Capitán América

La última vez que Bucky apareció en el UCM fue en la serie Falcon y el Soldado del Invierno (2021). Ahora muchos fanáticos esperaban ve al intérprete nuevamente junto a Anthony Mackie en la próxima entrega de Capitán América, pero no será así.

“Thunderbolts* fue un año mucho más tranquilo para mí porque no vi a Anthony Mackie. Así que lo diré. Aunque extraño a Anthony Mackie a diario, y es algo que no me gusta admitir”, comentó con humor. La producción llegará a los cines el próximo 2 de mayo y promete ofrecer una visión fresca y emocionante dentro del universo de Marvel.

