El 26 de julio en el Centro de Mediación Asociación Resolver, cuya directora es Silvia Buendía, se presentó una solicitud de Érika Vélez, quien desea encontrar una solución al conflicto generado entre ella y 'Calientitos TV', liderado por Santiago Castro. A través de las redes sociales, la actriz manifestó que el mencionado espacio y sus presentadores mancharon su nombre y honra.

Por este motivo se invitó a que ambas partes participen de una audiencia prevista para el viernes 29 en dicho lugar ubicado en el edificio La Previsora, centro de la urbe.

Se consultó a Santiago y estas fueron sus palabras: "De nuestro lado nada. Para conciliar ambas partes deben de querer. Y nosotros no queremos. No iremos".

El abogado que representa al comunicador, Mario Ruales Jr., confirmó que no irán. "La Sra. Vélez ha solicitado conciliar con los presentadores de 'Calientitos TV' debido a que aparentemente se ha sentido ofendida al ser lesionado su buen nombre por supuestas expresiones de los panelistas de dicho programa en YouTube, por lo que Santiago Castro y demás presentadores, siendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, respetando además las normas deontológicas a la comunicación, jamás la han ofendido con los comentarios u opiniones vertidas. Por lo tanto no es de interés en asistir a una diligencia que no tiene lugar".

Luego de esto, la actriz no se ha manifestado. El martes 26, ella fue tendencia en Twitter y recibió apoyo de colegas, e incluso de la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri después de que a través de un video dijera que está cansada de que “unos llamados periodistas se crean con derecho de manchar mi nombre y mi honra, y además se emitió comentarios y titulares como ‘Érika Vélez con tres en la cama’ o ‘Se filtra video de Érika Vélez triple X’. Esas imágenes que ellos transmiten con esos titulares, son imágenes de una obra de teatro”. Entonces no mencionó nombres de los involucrados.

El jueves 28 se conoció que el montaje, donde además de Érika participan José Andrés Caballero, Juan Carlos Román y Nikki Mackliff, lleva por nombre 'Gente rota' y que se estrenará el jueves 11 de agosto en el Parque Histórico.

La utilización de la mediación como método alternativo para la solución de conflictos y controversias es algo que se ha venido promoviendo. Para ello las partes, asistidas por un tercero neutral, llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto.

A esta cita no solo Santiago está convocado, también Paola Maya, Aura Arce y Reynaldo Vásquez.