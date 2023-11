Santi Celli: “La vida del músico es un sube y baja emocional”

Puede que su nombre se le haga conocido. Junto a Zoe Gotusso formó el dúo argentino Salvapantallas que tras tres años juntos, de 2016 hasta 2019, decidieron separarse. Fue ahí cuando Santi Celli decide emprender su proyecto solista.

Empezó a mostrar un estilo y sonido totalmente renovados que lo llevaron a un público distinto. No le teme al cambio y a la exploración. Por eso, al repasar su discografía, se puede notar lo diferente que es cada álbum uno del otro pero que, al mismo tiempo, comparten esa esencia única e intacta.

Chayanne, vivir bonito para seguir bailando Leer más

El pop siempre ha estado presente en su vida y hoy es el máximo protagonista de 3D, su reciente disco. El nombre por sí solo invita a ser escuchado y, una vez que le da play a la primera canción, no va a poder salir de ahí.

En conversación con EXPRESIONES, el artista revela secretos detrás de la producción y asegura que para el 2024 tiene grandes noticias para sus fans de Ecuador.

RBD: El 'Soy Rebelde Tour' produce unión bolivariana Leer más

La entrevista

Su disco se llama 3D. ¿Cómo viviría usted en una tercera dimensión?

La verdad es que el nombre del disco tiene que ver con una especie de profundidad que buscamos en cuanto a la producción musical. Yo no quería un nombre que describiera de lo que hablan las letras y empecé a buscar por otro lado, hacia dónde me llevaba la música y tratando de separarme de lo que había hecho. Empecé a darme cuenta de que una característica que tiene este disco es que si lo escuchas con auriculares o un buen sonido que te permita apreciar ese tipo de detalles, tiene su profundidad.

¿Cómo se lleva con ese ‘mundito’ pop que menciona y presenta en el álbum?

Una constante que he tratado de tener es cambiar disco a disco, porque también es una forma para mí de reciclar el entusiasmo. De seguir sorprendiéndome, de seguir explorando lugares y encontrando cosas nuevas. En mi primer disco, en algún punto, fue una especie de experimentación. Sí estaba sugerido el pop, pero desde un lugar más minimalista, más pocket. En verdad terminó decantando el final en un CD como el que acabo de sacar. El segundo sí que es distinto, tiene muchas guitarras acústicas, muy compuesto en la pandemia. Y lo que sí tiene el tercero es una fusión entre las canciones más sentidas desde la letra y más honestas.

¿Le costó soltar las guitarras acústicas?

Fue muy natural. No es que lo busqué, sino que realmente siempre he sido muy consumidor de la música pop. Me gusta mucho investigar lo que está pasando. Estuve casi cuatro meses en la ciudad de Madrid, donde hay una escena muy consolidada de artistas nuevos que están proponiendo cosas bastante locas a nivel producción y de acercamiento a las letras. También estuve un mes en París, y el pop en Francia en general tiene unas delicadezas que me matan. Fue un poco por toda esa influencia.

¿Cómo fue escribir la canción LPM?

Estaba atravesando una separación reciente que tenía que ver con distancia física, porque fue por vivir en lugares distintos. Estaba completamente borracho. La canción arranca directamente diciendo “3:00 am en Frías y Corrientes” que es donde yo vivo en Buenos Aires. Es una canción escrita muy visceralmente que tiene un final que me gusta mucho.

¿Por qué emociones pasa una persona que escucha su disco de principio a fin?

Es un disco que tiene un poco para bailar, un poco para emocionarse y llorar, y otro poco para pensar en uno mismo. No sabría decirte cuál es la curva o en qué orden sucede, pero sí que tiene mucha emoción dentro y mucha verdad ya que muchas de las canciones fueron experiencias que viví en primera persona. Si uno está viviendo una emoción fuerte y está dispuesto a compartirla, cuando la gente lo escucha se da cuenta.

Festival Internacional de Artes Vivas Loja Leer más

En algún punto, la vida del músico tiene mucho sube y baja emocional. A veces estás de gira y estás muy estimulado; otras, la cosa no se mueve de esa manera. Estoy aprendiendo a habitar los dos estados: la locura y la calma, y también tratando de aprovecharlas. El sobreestímulo siempre te lleva a absorber un montón de cosas al mismo tiempo. Después la calma puede ayudar a procesar lo que se vivió. Santi Celli