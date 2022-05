Samantha Mora ahora es parte de 'Televistazo en la comunidad'

La presentadora de noticias Samantha Mora, de Ecuavisa, estará desde el lunes 30 de mayo en 'Televistazo en la comunidad', ocupando el lugar de Estéfani Espín, quien tiene previsto aparecer en 'Televistazo de las 13:00'. Samantha acompañará a Fernando Terranova. Se mantiene en 'Televistazo al amanecer'.

Desde la salida de Teresa Arboleda, además es presentadora de 'Televistazo de los sábados'. Ha estado 11 años en el Canal del Cerro, fue reportera y presentadora del segmento 'Gente'. Integró el equipo de 'Desde casa' junto a Andrea Rendón, Andrés Jungbluth y Marcelo Ponce en Ecuavisa Internacional.

Por otra parte, según lo que contó se sometió a una intervención quirúrgica. “El plan inicial era aprovechar el feriado de mayo para reposar luego de una intervención ambulatoria. Hubo tiempo para programarla, tras unos exámenes que mostraran algo que no debía estar, lo mejor era extirparlo. A veces planificamos las cosas y no ocurren como queremos”. Volvió al trabajo y a enfrentar nuevos retos.

Samantha tiene dos hijos, Amelia y Juan Diego. En sus redes recordó a su excompañera Tania Tinoco, quien falleció el sábado 21 de mayo. "Recuerdo cuando llegué a Ecuavisa, ella me ayudó a escapar de la prensa rosa que me buscaba por un chisme... Tania me llevó escondida, a una de las camionetas del canal.

Nunca faltaron tus consejos, las conversaciones y buena vibra. Gracias por iluminar nuestras vidas". El lunes 30 de mayo, la familia de Tania ofrecerá una misa en su memoria en La Catedral de Guayaquil.