Luego de su aparición en Saturday Night Live, el artista británico Sam Smith lanza su cuarto álbum de estudio titulado Gloria. Además, para celebrarlo, estrenó también su nuevo sencillo I’m not here to make friends producido por Calvin Harris, acompañado de un videoclip.

Dirigido por Tanu Muino (Harry Styles), el video muestra a Sam al inicio con un vestido elegante rosado hecho a medida por el diseñador Tomo Koizumi. Hedonista, emocionante y convincente, vemos al artista en su elemento mientras se apodera de una casa de campo llena de juerga en cada esquina, disfrutando plenamente de su momento. Las imágenes muestran a Sam en una bola de demolición mientras se balancea desde una gran lámpara.

Una alegoría de la individualidad sin complejos, los visuales denotan libertad, alegría y autoexpresión, una astuta introducción al tema general del álbum. Gloria no es sólo una revelación creativa, sino también personal. El cantante se propuso elaborar lo contrario de un álbum de desamor, quería construir la armadura que ansiaba escuchar cuando crecía, el disco que deseó tener para acompañar sus años de formación. Esta producción se apoya en algunas célebres figuras femeninas de su mundo musical: Jessie Reyez, Kim Petras y Koffee, además de explorar temas de sexo, pasión, autoexpresión e imperfección.

“Gloria es también una celebración de todos los géneros y de todas las divas femeninas, vocalistas y escritoras pop que me encantan. Recogí todos esos recuerdos y los reuní en un álbum. Y quería ser desafiante. ¿Mi álbum de divas? Creo que sí. Creo que por fin he dejado salir a mi Gloria", aseguró el británico en un boletín de prensa compartido por su disquera Universal Music.