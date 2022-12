La cantante española Rosalía anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento esta madrugada de una nueva versión de su éxito estival 'Despechá', en compañía de la rapera estadounidense Cardi B.

"MOTOMAMI$$$$$ MAÑANA DESPECHÁ REMIXXXXXXXXXXXX con quién crees que es????", preguntaba a primera hora de este jueves 15 de diciembre, una cuestión a la que la propia compositora e intérprete acaba de dar respuesta en Twitter: "Hoy a las 00:00 con la CARDIIIIIIIII".

El tema objeto de esta nueva versión fue lanzado originalmente a finales del pasado julio y en solo cinco meses acumula más de 450 millones de reproducciones en Spotify, convertida en su mayor éxito en solitario y la segunda canción con más escuchas de sus carrera en esta plataforma, solo por detrás de su colaboración con Bad Bunny "La noche de anoche".

Ya en la apertura de su "Motomami World Tour" en la ciudad española de Almería (sureste) a principios del verano dejó escuchar los compases iniciales de un corte sin título, referenciado simplemente en el repertorio del concierto como "mambo", bautizándolo al final como 'Despechá' tras escuchar las opiniones de sus seguidores.

"Hay muchas formas de estar 'Despechá', en este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga", dijo la artista en el comunicado que acompañó su primer lanzamiento.

La repercusión de este corte que quedó fuera de su último álbum, el citado 'Motomami', ha sido tal también entre la crítica que la revista Rolling Stone lo colocó como el quinto mejor tema de 2022, por encima de otros tan famosos como 'As it was' de Harry Styles o 'Break My Soul' de Beyoncé.

Rosalía, todo un fenómeno musical tanto en el España como fuera del país, se ha convertido, por ejemplo, en la primera artista femenina de habla hispana que protagoniza la portada de la revista musical Rolling Stone, este mismo mes, por su disco 'Motomami'.