Romina Calderón: "Después de la tormenta vivo un tiempo de calma"

En lo que va del 2020, Romina Calderón (30) se enfermó de la COVID-19, así como sus padres (Victoria e Iván) y su hermano, Edder La Roca. Además durante la cuarentena (en mayo) su contrato terminó en TC.

De manera sorpresiva volvió al programa 'De casa en casa'. Esta vez no solo para estar en el segmento 'Pare la oreja', también comparte con Pilar Vera en 'Los ángeles de la mañana'.

Mientras resolvía su situación con el canal, no se durmió en los laureles e inició un emprendimiento con productos para perder peso.

Se creyó que ya no volvería a TC…

Conversamos y se renovó el contrato por seis meses. Luego veremos qué pasa. Dios es el que abre las puertas. Estoy contenta y agradecida. Me siento recargada y no miraré a los costados, a la derecha o a la izquierda. Muchas veces nos desenfocamos y no pretendo hacerlo en esta ocasión. Pensaré en mí. Me tengo que acostumbrar de nuevo a levantarme temprano, eso me ayuda a activarme.

Cuando presentó 'Bien informado' hizo algo similar al nuevo segmento con notas positivas.

'Bien informado' era un espacio de noticias comunitarias. 'Los ángeles de la mañana' tiene notas positivas, de reflexión y superación, además de vivencias. Me encanta el segmento porque es rescatar lo bueno dentro de esta crisis y tristeza que se vive.

Es una manera de alegrar las mañanas. No lo esperaba porque pensé que iba a estar solo en farándula. Leonel Alleguez se mantiene como reportero y Priscilla Tomalá está conmigo en 'Pare la oreja'. Tanto a Pily como a Priscilla las respeto, no existen envidias ni nada por el estilo. Están comprometidas con su trabajo, con Pily tratamos de hacer equipo, yo me acoplo.

Después de vivir una dura etapa en lo referente a su salud y a la de su familia, ¿cómo se siente ahora?

Los meses de marzo, abril y mayo fueron terribles, un proceso fuerte. Los que vivieron algo similar comprenderán lo que digo. Antes no me cansaba al caminar, ahora sí. A veces me falta el aire. Me sigo cuidando, tomo vitaminas. Perdí peso porque viví mucha zozobra. Mis compañeros piensan que hice dieta, pero no es así, experimenté mucha tensión.

Sus padres casi no cuentan el cuento…

Así es. Mi papá no ha tenido complicaciones, en cambio a mi mami se le han presentado secuelas. Los niveles de colesterol, triglicéridos y la glucosa le aumentaron. La declararon diabética y la presión arterial subía y bajaba. Ya la controlamos. Antes no sufría de esto. Soy una mujer de oración y de fe. Solo Dios me devolvió a mi familia y me ayudó a retornar a TC.

A muchos talentos se los ha involucrado en actos de corrupción en una de las peores crisis que ha vivido el país y en la que se ha jugado con el dolor del prójimo.

La justicia terrenal tiene sus fallas, es muy corrupta, de la divina nadie se escapa. Sin embargo, no puedo juzgar a nadie, aunque sea fácil señalar. No comparto lo ocurrido, me da pena por el país y la ciudad, esperamos que se vea la luz en estos casos.

En 2018, usted se cayó en el programa y se lastimó el codo izquierdo. ¿Debe someterse a una nueva cirugía?

Debo volverme a operar. Pero aunque ingrese de nuevo al quirófano, mi brazo no quedará igual. Ha pasado el tiempo. Por octubre o noviembre tal vez me someteré a una segunda cirugía y luego debo hacer rehabilitación. Tras la primera intervención, mi brazo quedó inmóvil aproximadamente un año.

Los 30 años es una buena edad para agrandar la familia.

Mi esposo (Wilson, con ella en la foto) ya quiere, yo todavía no. Quizá en un par de años. No me animo, deseo alcanzar una estabilidad económica y emocional, seguir trabajando y viajar. Dios es el que decide, por ello le he pedido que me dé tiempo para organizarme, luego formaré una familia.

A pesar de lo vivido durante este año, se la nota en paz…

El 2020 ha sido un año muy fuerte, por ello creo que debemos dejarlo todo en manos de Dios. Después de la tormenta vivo un tiempo de refrigerio, de calma, hay que soltar todo lo que ha complicado nuestras vidas. Es un tiempo de descansar en sus manos y de cielos abiertos. Él ha respondido en lo referente a mi salud, trabajo y familia.

Ahora también es emprendedora…

No solo vendo productos para perder peso, además quiero abrir un negocio de comida o belleza. Estoy analizando los pro y los contra. Es probable que mi cuñada Karen me ayude. La TV es ingrata y no es para siempre.