Rocko y Blasty junto a Diana Sofía se han encontrado musicalmente y para el agrado de sus fans no es por solo una canción. Así lo confirmaron en la última entrevista que tuvieron los artistas con EXPRESIONES. Puede ser sorpresivo que estos intérpretes, que han llevado una línea muy distinta en sus carreras, ahora converjan de tantas manera, pero para ellos es un logro que quieren mantener por mucho tiempo.

Señales es el nombre del primer tema que han trabajado en conjunto por varios meses en el estudio, y ve la luz precisamente en el mes de independencia de Guayaquil. Esta es la ciudad a la que le dedican la canción y que se nombra varias veces en su coro. “Y que todo el mundo sepa cómo es que perreamos en Guayaquil”, escribió el trío en sus redes sociales para dar a conocer la novedad. ¿Pero sus habitantes lo hacen de una manera diferente? ¿Es la fiesta más prendida en la Perla? Esto lo aclaran en la entrevista.

Diana Sofìa posa junto a Rocko y Blasty

¿Cómo perrea un guayaquileño?

B: Es porque en Guayaquil nosotros somos más directos a la hora de ir de fiesta. No tenemos miedo que nos vean, somos más sueltos. Si perreamos lo hacemos hasta abajo sin problemas.

R: Los guayacos somos descomplicados y es lo que plasmamos en la canción.

¿El costeño perrea distinto al serrano?

R: Yo creo que sí. Hemos viajado por tantas partes del Ecuador y creo que en cada lugar hay una energía distinta. En todos lados se la pasa bien.

Los tres tienen vertientes diferentes, ¿cómo se encuentran en un mismo proyecto?

D: Nosotros hemos estado componiendo por mucho tiempo juntos. Esta canción no nació con una fecha para lanzar algo, simplemente vimos que teníamos algo que nos gustaba mucho y decidimos publicarla. Tenemos varios temas casi terminados y de ahí surgió el proyecto que estamos planeando para sacar más. Hemos fusionado nuestros estilos y ahora hay un mix muy interesante.

Es sorpresivo escuchar a Diana Sofía cantar reguetón…

R: ¡Sí! Y lo hizo muy bien.

D: Me gustan los retos y nunca he tenido un solo género. Yo hago música y puedo participar con cualquier estilo. No quiero encasillarme y qué mejor que con ellos, con quienes tengo una gran amistad y mucha química para crear cosas.

¿Cómo escriben Señales?

R: Esta tiene una anécdota muy especial. Fuimos con Blasty a una discoteca, luego de mucho tiempo de no ir a pasarla bien. Allí me llamó la atención una chica. Nos mirábamos, pero no sabía si me estaba coqueteando, pero mi hermano me dice que me estaba dando todas las señales y ahí me acerqué. Me miraba, se tocaba el cabello. Entonces la saqué a bailar y la pasamos muy bien toda la noche. Yo quise subir una historia con ella y me pidió que no, y así también lo puse en la canción. Ella no me quiso tampoco dar su número. Y aunque la agregué a Instagram, hasta el día de hoy me dio el follow. Todo quedó ahí.

¿Y a ustedes cómo les va enviando señales?

D: A mí me encanta ese coqueteo, el enviar señales y un poco confundir. Es mi fuerte. Me encanta ese misterio y el juego. Le pone picante a todo. Hay un pedazo de la letra que me identifica mucho. “Carita de princesa con intenciones nasty”.

¿Señales pertenece a los nuevos discos de Rocko y Blasty llamados Los elegidos?

B: La verdad, no. Los elegidos son discos aparte que pronto vamos a estrenar.

R: Señales es un sencillo, pero que dio inicio a otro proyecto. Hicimos tantas canciones que no las queremos perder, entonces vamos a sacar un EP.

¿Qué se publicará primero?

R: Nos vamos con todo lo que tenemos con Diana Sofía. Es muy variado. Y está muy avanzado. Con producción totalmente nuestra.

. Alex Lima// EXPRESO

Buscando la unión

Rocko y Blasty prefieren hacer una colaboración por química y no solo por números, por eso buscan la unión entre la escena musical y así nazcan más relaciones positivas entre los diferentes artistas.

Además, apelan porque al músico local se lo tome en cuenta en los distintos shows tras la llegada de tantos espectáculos mundiales.

“Yo creo que los municipios y cierto dinero gubernamental debería estar destinado para que contraten a los que hacemos arte aquí. Que no se fugue ese dinero. Lo bueno es que sí se activó todo y ya hay shows privados y por eso hemos tenido varias presentaciones”, resalta Rocko.

El trío cree que el público está ansioso por la fiesta y eso es bueno porque les permite tener más espacios a donde llevar su arte.

“Si un artista internacional cuesta $ 300 mil, con ese dinero se puede hacer un festival con intérpretes nacionales y darle trabajo a toda la industria del entretenimiento que mueve muchísimo”, acota Blasty, quien cierra su opinión con esta frase. “Falta en algunos shows darle el respeto a lo nacional. A veces no nos ponen todas las luces o el volumen. Es tiempo de que esto cambie”.