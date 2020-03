El coronavirus, ahora declarado pandemia, sigue causando estragos alrededor del mundo. Y el espectáculo no es la excepción.

Uno de los ejemplos recientes fue el rodaje de Misión imposible 7, que tuvo que ser suspendida porque el equipo debía viajar a Italia para continuar con el rodaje de la película pero, debido a este problema de salud mundial, decidieron cambiar los planes.

Misión Imposible 7 se estrenará en el 2022. INSTAGRAM

El rodaje de una de las películas de Marvel, The falcon and the winter soldier también se vio afectada y suspendida por precaución. Ahora fue el turno la famosa serie Riverdale, producida por Warner Bros y CBS Television Studios: las grabaciones quedaron en pausa indefinidamente debido a que un miembro de la producción tuvo contacto con una persona que resultó positiva en las pruebas para detectar la enfermedad.

Warner Bros publicó un comunicado al respecto: “Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y agencias de salud apropiadas en Vancouver para identificar y contactar a todas las personas que puedan haber entrado en contacto directo con el miembro de nuestro equipo. La salud y la seguridad de nuestros empleados, elencos y equipos son siempre nuestra principal prioridad. Tenemos y seguiremos tomando precauciones para proteger a todos los que trabajan en nuestras producciones en todo el mundo.”

Si bien no han confirmado si el elenco y los miembros de la producción están afectados, el rodaje de la cuarta temporada de Riverdale tuvo que ser pausada en Vancouver por miedo a que el coronavirus comenzara a expandirse entre el personal.