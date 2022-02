Puerto Rico es la cuna del reguetón y que este haya conquistado el mundo entero se debe en gran parte a los artistas que han salido de ahí. Sin embargo, gracias a la variedad sonora de la isla, hay otras propuestas musicales como la de la agrupación Los Rivera Destino (un apellido ficticio) que invita a romper con el estereotipo que solo se escucha este género.

Carlos Figueroa, Fernando Tarrazo y Antonio Sánchez se conocieron en la universidad en el 2010 y, desde entonces, han venido construyendo este proyecto que, además, cuenta con un podcast, Hablando claro.

Iniciaron con boleros con toques de sátira social, demostrando al público que ese género no pasa de moda. Pero, con la actual velocidad de la industria, están lejos de encasillarse en un solo género. Ellos diversifican sus oyentes y exploran nuevos sonidos y ritmos.

EXPRESIONES conversó con el trío con motivo del lanzamiento de su último sencillo, Edgar Allan Poe, que formará parte de su próxima producción discográfica. No quisieron dar muchos detalles de lo que podrán escuchar sus fanáticos, lo que sí adelantaron es que habrá colaboraciones muy locas e inesperadas.

Todo proceso de cada canción es distinto y hay canciones que se sienten naturales. Y hay algo de magia en cuando no le metes presión, cuando no fuerzas algo. Este disco tendrá diferentes colores y se podrá escuchar muchas cosas que no esperan.

CÓMO SURGE 'EDGAR ALLAN POE'

Confiesan con honestidad que, durante su infancia, eran muy malos leyendo y que no conocen ningún libro del escritor estadounidense, pero saben lo importante que es en el mundo de la literatura.

La canción no habla de él ni de nada relacionado a su vida. Simplemente, cuando la estaban escribiendo, apareció ese nombre en sus mentes y decidieron escogerlo como el título también porque sabían que llamaría la atención.

“Es una canción bien pandémica. Nosotros estábamos acostumbrados a reunirnos con guitarra y compartir, pero en esa ocasión no pudimos. No nos podíamos ver tanto y lo hicimos con una pista que nos mandaron, se compuso a media distancia”, cuenta Carlos, quien añade que fue a partir de una melodía que él había tarareado que se cocinó el tema.

“Nos sentamos a descifrar qué yo estaba tarareando, por eso la letra es media ambigua”, asegura.

PUERTO RICO ES MÁS QUE REGUETÓN

Los tres coinciden en que su país es musicalmente mixto pues, aparte de que se exporta el reguetón, se puede escuchar música de todo tipo como rock nacional, pop, salsa, y todos los géneros latinos derivados.

“Nuestros papás estuvieron vinculados con la música acá, de manera no tan directa, pero tocaban en bares y restaurantes de vez en cuando. Básicamente crecimos viendo eso y se ve manifestado en lo que hoy hacemos”, señala Fernando.

BAD BUNNY Y SU PATADITA DE LA SUERTE

En 2018, colgaron un video en Youtube con una versión bolero del hit Te boté, de Bad Bunny , como estrategia para promocionar un concierto que iban a ofrecer en ese tiempo y al que dieron el nombre de Trapústico.

El video se hizo tan viral, que el propio artista lo compartió en sus redes sociales y la situación se salió de las manos, como era de esperarse. Y un show se convirtió en muchos shows y luego en una gira.

Desde ese momento, Bad Bunny estuvo bastante pendiente de lo que la agrupación continuó haciendo y un día les propuso grabar una canción juntos. Así fue como surgió el bolero Flor, uno de los temas con más reproducciones que tienen en Spotify.

“Es una persona súper humilde y más sencilla de lo que la gente puede creer. No fue tanto rollo. Eso fue un impulso gigante en nuestra carrera”, declara Antonio.

Todo proceso de cada canción es distinto y hay canciones que se sienten naturales. Y hay algo de magia en cuando no le metes presión, cuando no fuerzas algo. Este disco tendrá diferentes colores y se podrá escuchar muchas cosas que no esperan.