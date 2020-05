Del ring al estudio de grabación

Puños, saltos y piruetas son la especialidad de estos deportistas y artistas. Tienen lo mejor de ambos mundos y por eso parecen invencibles. Su apariencia ruda y dotes escénicas no son para nadie un misterio y menos para los cazatalentos, quienes han visto en estos luchadores gran experticia. Aunque se dieron a conocer en el cuadrilátero, hoy son estrellas que rompen la taquilla sin ningún golpe de por medio.

Hulk Hogan

❚❘ La popularidad sin barreras de Hulk Hogan le consiguió algunos papeles en series televisión y películas. En 1982 apareció en Rocky III , donde hace el papel de Thunderlips. También hizo cameos en las películas Muppets from Space, Little Monsters, Gremlins 2: The New Batch y Spy Hard como él mismo. En 2012 fue vetado por la WWE por la filtración de un video íntimo. Este año se supo que Chris Hemsworth protagonizará su biografía.

Leati Joseph

❚❘ Es superpopular, pero también uno de los más odiados dentro del mundo de la lucha libre, donde las pasiones de los fanáticos pueden volverlo todo muy oscuro. Fue nombrado como el más aborrecido en el 2016, pero eso no le ha quitado sus millones y menos su traspaso al cine. Su apodo de Roman Reigns cuesta más de 4 millones de dólares. Y ahora actúa junto a su gran amigo The Rock.

Jhon Cena

❚❘ El luchador sabe arreglárselas para tener su camino abierto entre el wrestling y el cine. Su popularidad lo ha hecho participar en cintas de Marvel Studios y tener sus propias películas de acción como Bumblee bee, Fast and furious 9 y The marine.

The Big Show

❚❘ El gigante de la lucha (mide 2,13 metros y pesa 181 kilos), debutó este año como actor con su propia serie de televisión para Netflix. En ella, el wrestler de Carolina del Norte se interpreta así mismo. La comedia muestra a un luchador retirado y su proceso como padre soltero.

The Rock

❚❘ Detrás de tanto músculo se encuentra un hombre con gran sensibilidad, cariño y humor. Dwayne Johnson es el hombre más querido de Estados Unidos y sus números lo respaldan. Aunque ha sido duramente criticado por su nivel actoral, eso no impide que sea el hombre más rentable de Hollywood. Gana más de 60 millones por año y es el actor mejor pagado del cine.