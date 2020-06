Ricky Martin es cuestionado por decir que la Vírgen María prestó su vientre

"Con mi madre no, sea quien sea, piensen antes de hablar. Gracias Monseñor", es lo que expresó la ecuatoriana María Susana Rivadeneira en su cuenta de Facebook, mostrándose a favor de un sacerdote de Puerto Rico que le respondió a Ricky Martin tras sus afirmaciones sobre la Virgen María como un “vientre de alquiler”.

En una entrevista realizada al boricua por el diario español El País, el intérprete de éxitos como María y Livin' la vida loca comparó la gestación de sus hijos mediante maternidad subrogada con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María.

“Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”.

Al viralizarse esta afirmación, un sacerdote de la misma tierra del puertorrriqueño, el monseñor Leonardo J. Rodríguez Jimenes le respondió a su famoso paisano.

“No suelo meterme en diatribas con la farándula ni con otros tampoco, pero los latinos tenemos un ‘problema’ y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre. María no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre; primero porque el cuerpo es don de Dios, en última instancia no es nuestro, sino suyo, tanto como el espíritu y el alma", señaló el clérigo, y luego añadió que "como no podemos separar espíritu, alma y cuerpo, María no prestó su vientre a Dios, sino que se entregó toda ella a Él: su espíritu, alma y cuerpo. Y cuando dijo 'He aquí la esclava del Señor', se donó totalmente a Dios, no para hacer la voluntad caprichosa de ella, sino para cumplir la voluntad salvífica de Dios", enfatizó el religioso.

La Miss Ecuador 2004 y emprendora de la moda con responsabilidad social, ha sido siempreuna ferviente devota de la Vírgen María y se ha mostrado abiertamente en contra del aborto y de las ofensas a la Iglesia por parte de activistas radicales.