Ricardo González, abuelo a los 41 años

Luego de que en las redes sociales el actor Ricardo González publicara una ecografía, la prensa rosa especuló que su esposa Anita esperaba la visita de la cigüeña. No será padre, sino abuelo a los 41 años.

Henry Bustamante: "No le serruché el piso a nadie" Leer más

Su hija Marcela, de 18, tendrá un bebé. "Cuando me lo preguntaron no dije nada porque no soy el papá biológico de Marcela, antes de darlo a conocer había que comentárselo a él. La considero mi hija porque ha compartido conmigo desde que tenía menos de 1 año de vida", cuenta emocionado y añade que la joven tiene entre 5 y 6 meses de embarazo.

Marcela está terminando el colegio. Por ello también "no lo contamos antes. Son las pruebas que Dios nos pone en el camino. Él nos dio la tranquilidad, el gozo y el entendimiento para asimilar la situación. Ella estuvo viviendo con su progenitor un tiempo, regresó porque nos extraña. No se había dado cuenta de su estado".

Lo más fácil para la mayoría de jóvenes es no tener al bebé.

Es la salida más fácil. Nosotros somos cristianos, hace poco me reconcilié con Dios. Un tiempo estuvimos fuera de los caminos. Con mi esposa tenemos 16 años juntos.

¿Qué es de la vida de... José Antonio Sánchez? Leer más

¿Qué consejos le ha dado?

No será ni la primera ni la última. Debe afrontarlo y levantar la cabeza. Dios es su roca y fortaleza. Tiene que esforzarse el doble porque lleva un ser en su vientre. Ya le escogió el nombre, Benjamín. No faltaron los comentarios de mal gusto de algunas de sus compañeras. Crearon una página para molestar.

¿Qué dice el padre de la criatura?

Hemos conversado con él y con sus progenitores. Es un vals que no me gusta escuchar mucho. Cada uno está en su casa.

¿Cómo se siente al convertirse en abuelo?

Latorre: conoce más de la cantante que mezcla la música de Ecuador con pop y electrónica Leer más

Chocho, emocionado y alegre. Aunque también tengo sentimientos encontrados. Yo le estaba pidiendo a mi esposa otro hijo, porque quiero hacerme la vasectomía para cerrar ‘la fábrica’. Cuando me dieron la noticia de que sería abuelo fue una gran sorpresa. Amo mucho a mi hija. Tengo tres más, Daniela (15), Matías (14) y Flavia (9).

En lo profesional, ¿sigue en la TV?

Me alejé de la TV. Estoy decepcionado de ella, aunque no he dejado la actuación. Es mi pasión, llevo 21 años de carrera. No veo un progreso en la televisión, es un medio convulsionado. Lo único que vale es que seas mediático, bochinchero, que tengas muchos seguidores en las redes y que expongas tu vida. Cerré un local de comida, los problemas en el país en octubre fueron la piedra que sepultó el negocio. Estuve en Sharon, el desenlace, además hice algo en Tres familias, en la sexta temporada. La televisión no ha sido recíproca conmigo.

Otro camino puede ser el teatro…

En febrero impartiré talleres vacacionales de teatro en la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador y en la iglesia bíblica bautista Lugar de Vida, en el Garzocentro. También estoy presentado shows y monólogos. Desde que mejoré mi relación con Dios me di cuenta que me llena mucho ofrecer mis conocimientos para la evangelización y crear grupos de teatro.

Usted tiene talento musical, ¿existe algún proyecto?

Con mi esposa tenemos un proyecto musical. Ella actúa y canta, escribe temas cristianos. Recién estamos trabajando en la producción con Diego Vásquez. La música le pertenece a Gabriel Layna. También ofrecemos el show Amor imperfecto, que es la mirada cómica de nuestro matrimonio. El 15 de febrero lo presentaremos en la iglesia Dios es bueno. Seguimos con espectáculos privados con Pamela Palacios y Martín Calle, con quienes compartí en Puro teatro.