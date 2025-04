Renier y Antonella ya tienen fecha de matrimonio

Me pica la lengua. La pareja se casará el 29-11-2025, así lo anunció en sus redes sociales

A través de un video en sus redes sociales, el cubano Renier Izquierdo, presentador del segmento Detrás de las estrellas del programa De casa en casa, y Antonella Moscoso dieron a conocer la fecha de su matrimonio: 29-11-2025, es decir a fines de año.

A ella se la ve luciendo un vestido rojo largo y él con un terno negro con una corbata roja. El video lleva el título Renier y Antonella, camino a la boda y fue grabado en el Parque Histórico. Antonella muestra el anillo de compromiso que recibió de Renier.

“Cuenta regresiva para nuestra boda. Nuestras vidas cambiarán muy pronto”, dice el mensaje que publicaron. en sus respectivas cuentas de Instagram.

La Caramelo y Gaby Díaz se equivocaron

En una de las informaciones que se dieron sobre el fallecimiento y trayectoria de Anita Buljubasich (66) se dijo que tenía 54 años. Alejandra Jaramillo creyó en que esa era la edad de la presentadora.

Por ello al grabar un video en el que la mencionó, metió la pata al cambiársela. Además comentó que iba a cumplir 54 años en 2025. Su onomástico era el 6 de enero. ¿De dónde sacó eso? Seguramente se impactó como todo el Ecuador con su sorpresivo deceso, pero en su afán de opinar (no investigó) repitió como loro por lo que fue muy criticada. Hizo comparaciones con su madre, María Elena, a la que recientemente le festejó los 60 años. Ahí no termina el asunto. Gaby Díaz del programa En contacto fue la que se equivocó inicialmente. Debieron hacer la corrección al aire y si La Caramelo no hacía eco de aquello, ahí quedaba todo.

Camila Nogales en tratamiento neurológico

Luego de que a través de la web de diario EXPRESO se diera a conocer que Camila Nogales, hija de Úrsula Strenge salió del hospital en Quito, la presentadora grabó un video para anunciarlo. Una noticia que llegó en plena Semana Mayor. La joven de 23 años que estuvo internada desde noviembre del 2024 por una trombosis venosa cerebral está en casa para continuar con su recuperación neurológica. Es un proceso largo.

